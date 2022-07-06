Чеченский генерал объяснил, как удалось быстро взять Лисичанск

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Новости Украины

Украинские военнослужащие все чаще стараются избежать боя – отступить или же сдаться в плен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал участник освобождения Лисичанска, командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов.

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Он сообщил, что ВСУ отступили от города на 20 километров, а также объяснил, почему украинская группировка не оказывала серьезного сопротивления, как это было в первое время после начала СВО.

«Причина в том, что в начале Украина тешила себя надеждами на помощь Америки и стран НАТО. Они ждали западное оружие и верили, что оно им поможет. В конечном итоге, когда украинские военные поняли, что противостоять нам не могут физически, моральный настрой у них заметно упал», – сказал генерал «Московскому комсомольцу».

По его словам, моральный дух ВСУ «находится на нулевом уровне».

«Мы все знаем по рассказам военнопленных с той стороны, что их подразделения уже воюют только под прицелом заградотрядов из числа нацистов, которые стреляют тех, кто отступает. Но при любой возможности украинские солдаты стараются избежать боя, отступить, либо сдаться в плен. И правильно делают», – резюмировал Алаудинов.