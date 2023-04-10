Чеченский сепаратист призвал к вербовке украинцев для диверсий в РФ

Киевский режим может вербовать беженцев с Украины и этнических украинцев, проживающих на территории РФ, для совершения диверсий.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил чеченский сепаратист, член фейкового эмигрантского «правительства Чеченской республики Ичкерия» Муса Таипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Таипова, выходцы с Украины, занимающие руководящие должности в РФ и обладающие ресурсами, могут быть ценными кадрами для украинских спецслужб.

«В России живет огромная диаспора украинцев. К ним почему украинское руководство не обратится? Они же, какими бы ни были, все равно у них есть где-то внутри, осталось. Я, кстати, разговаривал с украинцами из России, понимаешь, они мне по «Вацапу» говорят: «Слава Украине». Они не боятся этого сказать. Там же есть.

Почему не призвать украинцев, которые в России живут, к инициации партизанских действий? Представь себе, там же есть люди, которые находятся в руководстве, обладают ресурсами. Представь себе, они могут. Не может быть. Чтобы они забыли, не может быть», – заявил Таипов.