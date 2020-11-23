23.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Культура, Медицина, Общество, Политика, Россия, Туризм
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Чечня вышла в передовики халяльного туризма


Турпоток в Чечню в 2019 году вырос на 37%, а в первом квартале 2020 года (до карантина) на 65%.

Об этом на круглом столе в Совете федерации РФ заявил министр туризма Чечни Муслим Байтазиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это очень хороший показатель для поствоенного региона. Росту туризма способствует выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия и соответствие мировым стандартам халяльного туризма», – сказал Байтазиев.

По его словам, республику посетили туристы из 75 стран, Чечня заняла второе место в России по приросту иностранного туризма.

«За достаточно короткое время Чеченской Республике удалось стать привлекательной для туристов. Это дает возможность предполагать рост турпотоков после пандемии», – резюмировал Байтазиев.


Среди проблем он назвал недостаточную развитость авиасообщения с другими регионами России и другими странами.

Кроме того, министр призвал российские СМИ, которые долго писали, как там опасно, поработать на позитивный имидж республики.

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