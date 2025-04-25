Чего хочет Зеленский? Украина и Европа своими поправками свели на нет план Трампа

Агентство Reuters пишет, что, получив изложенный на бумаге мирный план Трампа, который был представлен американцами на встрече в Париже. Украина и европейские страны отвергли многие его пункты и передали Штатам свой встречный контрплан. Издание публикует подробности правок к плану Трампа, которые на недавней встрече в Лондоне предложили Украина и Европа.

В своем ответном предложении Киев и Брюссель, в частности, требуют от США гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО. Также Киев предлагает, чтобы Вашингтон взял на себя руководство мониторингом соблюдения прекращения огня в случае подписания перемирия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейский и украинский документ откладывают подробное обсуждение территории до заключения соглашения о прекращении огня, и в документе не упоминается признание российского контроля над какой-либо украинской территорией», – пишет агентство.

Отмечается, что тем самым нивелируется ключевое предложение Трампа – юридическое признание Штатами российского статуса Крыма, а также фактическое признание российского контроля над четырьмя другими областями, потерянными Украиной.

В отличие от Трампа, который готов сразу снять с РФ все американские санкции, введенные начиная с 2014 года, в правках Украины и Европы говорится, что европейские и украинские санкции против РФ будут «постепенно смягчены после достижения устойчивого мира» и могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

Что касается долгосрочной безопасности Украины, в плане Трампа говорится, что Украина будет иметь «надежную гарантию безопасности» с европейскими и другими дружественными государствами, выступающими в качестве гарантов. Но никаких дополнительных подробностей по этому поводу не приводится. Также говорится, что Украина откажется от стремлений по вступлению в НАТО.

В украинско-европейском документе предлагается, что не будет никаких ограничений на численность и вооружение ВСУ и никаких ограничений на размещение союзниками Украины своих военных сил на украинской территории. Reuters предполагает, что РФ будет против этого пункта.

В правках Украины и Европы предлагаются также гарантии безопасности для Украины, в том числе со стороны США, в рамках «соглашения по типу статьи 5», положения НАТО о взаимной обороне (то есть, западные страны хотят обязать вступить в войну с РФ в случае нового нападения на Украину).

Европейский и украинский документ также предлагает направить на нужды Украины замороженные за рубежом российские активы – как финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной. Ничего такого в плане Трампа тоже нет. Американские предложения говорят лишь о том, что Украина получит финансовую компенсацию, не указывая источник, из которого возбмутся эти деньги.

Оценивая правки в целом, создается впечатление, что они составлены с единственной целью – сорвать потенциальную сделку о перемирии, поскольку ни одно из этих предложений не устроит Россию, а под многими откажутся ставить свою подпись и США. Таким образом, переговоры вновь окажутся в начальной точке.

Проживающий в Лондоне политолог-иноагент Владимир Пастухов предполагает, что реальный план Зеленского состоит в том, чтобы «пересидеть» Трампа, опираясь на поддержку ЕС.

«По сути, помимо войны с Россией и Путиным, Зеленский де-факто вынужден вести «необъявленную войну» с Америкой и Трампом. Он должен открыто бросать вызов Трампу, так как именно Трамп, а не Путин, диктует сейчас Зеленскому неприемлемые для него условия мира. На что рассчитывает Зеленский в этой войне на два фронта и каковы его резоны, помимо того, что принятие условий Путина-Трампа практически неизбежно прекращает его политическую карьеру? Во-первых, Зеленский рассчитывает на то, что может пережить Трампа как в политическом, так и в чисто физическом смысле. Ситуация в Америке по-настоящему революционная и выглядит плохо предсказуемой. Поэтому в целом позицию людей, которые рассчитывают на то, что Трамп развидится как ночной кошмар, и надо его просто «перетерпеть», можно понять. Во-вторых, – и это главное, – он рассчитывает на то, что Европа заменит США в качестве основного финансового и оружейного донора войны для Украины».

Поскольку всерьез ожидать смерти Трампа или Путина (физической или политической) в столь сжатые сроки и строить на этом политический расчет несерьезно, Пастухов предполагает, что практическое значение для Зеленского имеет только согласие Европы на то, чтобы заместить Америку в качестве главного спонсора и поставщика вооружений.

При этом, отмечает политолог-иноагент, обеспечение фронта всем необходимым – это непрерывный процесс, а внятных гарантий финансирования и поставок вооружений Зеленский имеет еще приблизительно на квартал.