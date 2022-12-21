Чего опасается охрана Зеленского в США? Пентагон подтвердили передачу Patriot во время встречи с Байденом

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В США начались переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский президент с супругой встретили гостя у порога Белого дома. Байден приобнял Зеленского и что-то говорил, позируя перед камерами, а гость кивал головой.

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Доставивший из Зеленского из Польши американский военный самолет приземлился на базе возле Вашингтона. Опубликованы кадры встречи на взлетной полосе. Полная женщина в синем – это украинский посол в США. Однако более интересно наличие охраны на заднем плане – бодигарды передвигаются синхронно с Зеленским, развернувшись к нему в пол-оборота, чтобы следить за ситуацией.

Получается, что приставленные к Зеленскому телохранители допускают угрозу даже в Америке? Тогда не очень убедительно выглядят рассказы российских экспертов о том, что Зеленского сознательно не ликвидировали во время визитов в Херсон или Бахмут, поскольку, якобы, за ним не ведут охоты, т.к. украинский президент нужен живым для подписания капитуляции. Или охранники Зеленского опасаются не русских, а кого-то другого? Может, разгневанных американцев, недовольных тратами миллиардов на украинскую колонию?

Так или иначе, но в момент переговоров в Белом доме был опубликован пресс-релиз Пентагона, где подтверждена передача батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Это – ключевая деталь нового пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов.

«Центральное содержание – батарея Patriot, в остальное вписали 500 снарядов Excalibur, ракеты HARM, минометы с минами, автомобили и прочие мелочи. Как и в рамках остальных пакетов PDA это имущество будет передано из наличных запасов Пентагона. Интереснее 850-млн пакет в рамках USAI, то есть имущества, которое еще предстоит закупить/произвести. Там целая пачка советских боеприпасов. 45 тыс. 152-мм снарядов, 20 тыс. – 122-мм, 50 тыс. 122-мм реактивных снарядов к «Граду», 100 тысяч танковых 125-мм выстрелов, а также терминалы и оплата услуг спутниковой связи, и финансирование обучения, технического обслуживания и обеспечения. Источник боеприпасов в данном случае интересен отдельно. Это могут быть как военно-промышленные центры восточной Европы, так и, например, Пакистан. Таким образом, можно констатировать уверенность Штатов в способности ВСУ поддерживать некоторое количество советских артсистем и советского танкового парка и далее. 155-мм обычные артиллерийские снаряды в обоих пакетах отсутствуют», – комментирует военный эксперт Илья Крамник.

Политолог Сергей Марков уточняет – называть это «военной помощью Украине» некорректно.

«США не помогают Украине. Это нельзя назвать помощью. США воюют с Россией на Украине руками своей прокси армии – ВСУ и снабжают свою прокси армию ВСУ всем необходимым. Это как вы снабжаете свой мобильный телефон электричеством и деньгами на счёт. Чтобы телефоном можно было пользоваться. Вы тоже могли бы сказать пафосно, что вы помогаете своему телефону эффективно исполнять свой долг. Украина это не субъект, это вещь, это инструмент в руках хозяина, США. Зеленский тоже это политическая вещь, функция пиара», – считает Марков.

Работающий в Америке журналист Валентин Богданов обращает внимание, что Зеленский прилетел тоже не с пустыми руками.

«Зеленский прилетел в Вашингтон не с пустыми руками. Он привез Байдену награду, которую ему просил передать некий капитан Павло, ею награжденный. Этот Павло командир батареи HIMARS. Интересно, сколько мирных жителей на Донбассе погибли после его обстрелов?» – комментирует Богданов.