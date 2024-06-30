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Нардеп от оппозиционной Зеленскому либерально-прозападной партии «Голос» Ярослав Железняк опубличил почти полный список разнообразных обязательств Украины перед ее «международными партнерами» по принятию разнообразных новых законов и внесению изменений в действующие.

«Для удобства коллег депутатов и всех кому интересно наша команда обновила уже график, ожидаемый от парламента», – написал он.

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В перечне мы находим разное. Тут и реформа таможни. И закон о государственном аграрном реестре, и закон об основах климатической политики и увеличение штата судей продавленного Западом Высшего антикоррупционного суда.

«Здесь только требования, под которые привязано финансирование и на ближайшее время: до конца первого квартала 2025-го», – добавил Железняк, комментируя сведенный в таблицу для удобства восприятия перечень.

Отдельной строкой стоят реформа железной дороги и подразумеваемая этим ее приватизация; синхронизация публичных госзакупок с директивами ЕС и усовершенствование процедуры банкротства путем имплементации в украинское законодательство соответствующей директивы ЕС. Заботят «международных партнеров» Киева также изменения в программе развития минерально-сырьевой базы Украины.

Кроме того, крайне необходимо с точки зрения кредиторов Украины создание нового суда взамен ликвидированного указом Зеленского Киевского окружного административного суда, против которого ополчились прозападные грантоеды и их СМИ.

А еще от украинского парламента требуют принятия изменений к закону для приватизации госбанков, введения аукционов для продажи возобновляемой энергетики. Также от Украины требуют внесения изменений в УПК и УК относительно процедуры сделки обвиняемых со следствием.

Среди требуемых новаций – законодательное обеспечение независимости госрегулятора тарифной политики в сфере электроэнергетики (читай, выведение его из зависимости от самих украинских властей и привязка к западным “партнерам” Киева), реформа агентства по управлению активами, приобретенными незаконным путем ( АРМА) и многое другое.

«Пока здесь без обязательств США, но как только о них станет публичным – тоже обновим», – честно предупреждает нардеп Железняк.

Обращает на себя внимание и то, что требовательные «партнеры» и кредиторы не оставили весь этот бурный законодательный процесс на самотек, а расписали принятие всех перечисленных изменений в качестве графика – с конкретными датами по каждому закону. Аж до конца первого квартала 2025 года.

У многих в Киеве такие требования вызвали явное недоумение.

«Помощь союзников стране, ведущей войну, обставляется перечнем условий, к войне отношения не имеющим. Примерно как если бы СССР получал поставки по ленд-лизу в обмен на отказ от коммунизма. Несомненно, реформы это хорошо и правильно, но выглядит немного странно. Еще один пункт к конспирологии про «странную» войну, – пишет, к примеру, анонимный киевский тг-канал «Дежурный».