«Чего вы орёте?» – Зеленский сделал шаг к закабалению депутатов

30.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Верховная Рада ночью сделала первый шаг к обещанной отмене депутатской неприкосновенности – соответствующий закон принят в первом чтении 363 голосами.

Отмена неприкосновенности явно выгодна для офиса Владимира Зеленского – угроза преследования сделает более управляемыми депутатов из его мега-фракции, где, как утверждают политологи, уже сформировалось несколько центров влияния.

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Без неприкосновенности будет легче и давить на оппозицию. К слову фракция «Оппоплатформы» за нововведение не дала ни одного голоса. Здесь заявили, что голосование на первом же заседании происходит с нарушением процедуры – сначала проект должен быть рассмотрен в комитетах Верховной Рады.

Труднее всего было Петру Порошенко, которому, с одной стороны, отмена неприкосновенности может грозить неприятностями из-за возбуждения уголовных дел за нарушения во время президентства.

С другой стороны, сам Порошенко, позиционируя себя поборником «европейского курса», был вынужден отдать голос «за». Правда, с трибуны он тоже пытался апеллировать к юридической казуистике – необходимости отложить голосование, чтобы учесть мнение Венецианской комиссии, Конституционного суда и т.п.

Процесс дебатов явно затягивался, в зале из сектора порошенковской партии начались выкрики с требованием уточнить, что вопрос ставится на предварительное голосование, и наблюдающий за происходящим Зеленский не выдержал, прокричав окружению экс-президента: «Мы сказали, чего вы орете?!».

После этого состоялось голосование, и довольный Зеленский покинул парламент.