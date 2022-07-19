Чего ждать от мордоворота Малюка во главе СБУ

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Новости Украины

Владимир Зеленский назначил и.о. главы СБУ Василия Малюка, 39-летнего уроженца Житомирской области, считающегося близким к главе президентского офиса Андрею Ермаку. Малюк начинал опером, потом вырос до замначальника регионального главка, а потом был переведен в Киев – бороться с коррупцией и организованной преступностью.

В Сети есть множество свидетельств причастности Малюка к пыткам. Бывший полковник СБУ Василий Прозоров называет Малюка «преступником у власти» и «очередной «темной» личностью на столь высоком посту в Украине». Прозоров приводит ссылки на материалы, рассказывающие о «коррупционных связях, многомиллионных схемах личного обогащения, а также незаконных методах работы» нового руководителя СБУ.

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«В Украине известно, что Василий Малюк, которого Зеленский назначил сейчас главой СБУ, активно продвигает пытки как основной способ работы с задержанными. Поэтому назначение Малюка на СБУ означает переход киевского режима к более тяжёлым политическим репрессиям», – комментирует российский политолог Сергей Марков.

Телеведущий Максим Равреба дает яркую характеристику Малюку:

«39 лет, крышевание бизнеса под ключ, пресс-хата, торговля уголовными делами, контрабас. Последнее палево в 2020-м – ввоз табаков для кальяна. Но Васе за это не только лишь ничего не было, а даже наоборот – на погоны прилетели звезды бригадного генерала. Вы только взгляните в эти чистые глаза и уверенный взгляд», – язвительно отмечает Равреба.

Обозреватель Борис Рожин полагает, что новый глава СБУ «будет еще сильнее зависеть от американских кураторов, которые были недовольны тем, что при Баканове регулярные утечки информации приводили к таким сокрушительным ударам как поражение лагеря наемников на Яворовском полигоне или же недавний удар по совещанию командования ВВС Украины с иностранными военными в Виннице».