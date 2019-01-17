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«Чей Крым? Российский!» – высланная из РФ журналистка на суде во Львове
Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте на два месяца журналистки Елены Бойко, которая накануне была депортирована из РФ за нарушение миграционного законодательства, несмотря на просьбы о предоставлении политического убежища как фигуранту списка «Миротворца».
«Елена Бойко не возражала против ходатайства обвинения о заключении её под стражу на 2 месяца. Она это мотивировала тем, что в следственном изоляторе угрозы для её жизни будет меньше, чем на свободе во Львове», – рассказал, ссылаясь на адвоката, политолог Руслан Осташко, принимающий участие в защите журналистки.
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Суд во Львове начался в 21:45 во внерабочее время и собрал множество представителей украинской прессы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В зале находились мы (группа поддержки), журналисты каналов «1+1», «5 канал», «трк Львов», и «zik». Они задали несколько вопросов и маме, и адвокату, большинство было нормальными, и только одна выскочка в синем жакете и очках начала задавать вопросы типа «как вы относитесь к власти, Порошенко, что для вас голодомор, как вы относитесь к Бандере и т.д… А так-то все вели себя достойно. Также в зале присутствовали СБУ-шники, и несколько мужчин, которые убедительно просили нас удалить отправленные вам видео (видели, что мы снимаем), на что я ответила, что, если журналисты сейчас сдадут вам отснятый материал, то мы свой тоже удалим… СБУ-шники вели себя с мамой тоже аккуратно, даже разрешили мне её обнять (чему я безумно рада), я успела на улице подойти к маме, пока журналисты были внутри», – рассказывает дочка Бойко, присутствовавшая на суде.
«Журналисты в суде спросили Елену Бойко – «Чей Крым?». Она ответила – российский!» – также, ссылаясь на адвоката, добавил Осташко.
Метки: Елена Бойко
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