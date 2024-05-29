Чехи и немцы решили совместно выстрелить себе в ногу

Bloomberg пишет о совместной инициативе ФРГ и Чехии. Эти две страны призвали весь Евросоюз приложить усилия для того, чтобы полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России. Соответствующее письмо министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр торговли Чехии Йозеф Сикела направили правительству Бельгии, председательствующей в ЕС в первой половине нынешнего года, накануне запланированной на завтра, 30 мая, встречи министров энергетики стран ЕС.

Страны предложили создать рабочую группу, которая определит механизм поэтапного отказа от газа из России, включая СПГ, нефть и ядерное топливо:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», – говорится в заявлении.

Чехи с немцами упирают на то, что с начала СВО Евросоюз и так на 80 процентов сократил закупки российских энергоресурсов, однако ряд европейских стран-отщепенцев по-прежнему зависят от поставок природного газа и ядерного топлива для АЭС из России. В их числе и сама Чехия, недавно просившая продлить у ЕС импорт российской нефти и так и не нашедшая замену российскому газу. Так что нынешние инициативы Праги выглядят как самострел в ногу.

В 2023 году, по данным ЕС, закупки европейскими странами сжиженного газа из РФ выросли до 18 млн кубометров, в то время как до начала войны они составляли менее 14 млн кубометров в год. Ранее Евросоюз планировал полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году.

На прошлой неделе в ЕС вступили в силу правила, позволяющие странам сообщества в одиночку вводить запрет на поставки СПГ из России, не принимая новых энергетических санкций. Еврокомиссия предлагала ввести санкции в отношении ряда российских СПГ-проектов, а также запретить транзитные поставки российского сжиженного газа через европейские порты. Однако ряд стран – Бельгия, Германия и Франция указали на неэффективность такой меры и призвали евробюрократов подготовить экспертную оценку того, кому такой запрет навредит больше – России или самому ЕС. К тому же, говорят они, запрет, введенный в одной стране ЕС, привел бы к перенаправлению поставок в соседние страны.