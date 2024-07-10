Чехи начинают выталкивать российских релокантов из страны, отказывая в ВНЖ

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Чешское издание Forum 24, пишет, что Чехия начала отказывать россиянам в продлении ВНЖ из-за паспортов старого образца. С соответствующим предложением выступил МИД Чехии.

Запрет на ВНЖ для россиян Чехия ввела сразу после начала СВО – летом 2022 года, после чего меру несколько раз продляли, последний раз – до конца марта нынешнего года. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.

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В марте прошлого года запрет распространили и на белорусов, и теперь не имеет значения, есть ли у них гражданство другой страны. По факту эта мера больше всего ударила по политэмиграции змагарского толка, осевшей в Праге.

Издание перечисляет несколько случаев, когда получение визы или ВНЖ все же возможно: например, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или ЕС либо иностранца, имеющего чешский ВНЖ.

Для белорусов также сохраняется возможность получить визу для обучения, если оно оплачивается стипендией со стороны Чехии, ЕС или международной организацией. Еще одно исключение составляют те заявители, чье пребывание «отвечает интересам Чешской Республики» и это подтвердил МИД страны.

А с июля чешское министерство по делам иностранцев начало отказывать в продлении ВНЖ россиянам с пятилетними загранпаспортами без биометрических данных.

Российские СМИ-иноагенты приводят сразу несколько реальных примеров россиян, попавших под жернова чешских визовых новаций – со слов самих пострадавших. Так, на указанном выше основании не продлили ВНЖ российскому юристу Артему Немову, переехавшему в Чехию после начала СВО и получившему визу в рамках программы защиты гражданского общества более года назад.

«Мне одобрили продление ВНЖ 24 июня, но 8 июля, когда я пришел фотографироваться на документ, мне отказали в продлении из-за того, что у меня обычный пятилетний загранпаспорт, а не биометрический», — сетует Немов.

Проживающая в Чехии в течение последних пяти лет россиянка Марина Пустовских говорит, что сотрудники министерства по делам иностранцев отказались принимать паспорт её двухмесячной дочери для выдачи ВНЖ. На ребенка был оформлен обычный российский пятилетний загранпаспорт.

«Нам дали 120 дней для замены паспорта ребенка на десятилетний биометрический. Сделать это сложно из-за загруженности консульства РФ, и не только в Праге. В соседних странах консульства также переполнены. Мы написали письмо о помощи консулу РФ в Праге, пока ответа нет», — жалуется она.

Это не единственное ограничение. В начале этого месяца чешские власти вообще запретили въезд в страну россиянам без биометрических загранпаспортов.

Официально новое требование обусловлено вопросами безопасности: мол, документы старого образца легче подделать. Запрет ввели после скандала с публикацией местными СМИ расследования о якобы имевшей место операции российской разведки на территории Чехии.