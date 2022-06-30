Чехи передают Украине беспилотники мощнее байрактаров, а словаки – МИГ-29, но с условием

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Новости Украины

Чехия предоставит украинским военным беспилотники «Бивой», которые используют для разведки.

Об этом сообщает чешское издание ЧТК.

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Как отмечается, главной задачей беспилотников на Украине станет предоставление данных для украинской артиллерии. При этом сами БПЛА по ТТХ мощнее турецких байрактаров, имеют высокоточную камеру видеонаблюдения и весят около 25 кг каждое.

По информации издания, радиус работы беспилотника равен 60 километрам.

В свою очередь, в Словакии назвали условия, на которых смогут передать Воздушным Силам Украины свои истребители МИГ-29. Как пишет Business Insider, соответствующий шаг власти готовы сделать после того, как Польша и Чехия возьмут под свою защиту воздушное пространство Словакии.

В материале отмечается, что власти страны ранее активно оказывали поддержку Украине. В частности, Словакия передала Киеву оружия на сумму 150 миллионов евро. Кроме того, Братислава отправила ВСУ свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. В то же время Словакия не смогла договориться с Германией по поставкам на Украину танков T-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

Когда же речь зашла об истребителях МиГ-29, страна запросило гарантии безопасности у соседних стран – Польши и Чехии, попросив закрыть воздушное пространство.

Business Insider пишет, что Германия, Нидерланды и США в настоящее время разместили в стране, в общей сложности, четыре ракетных комплекса Patriot.