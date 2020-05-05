Чехи плюнули себе в лицо, установив памятник своим палачам

05.05.2020, Москва, Александр Ростовцев

МИД России предпринимает попытки урегулировать конфликт из-за сноса в Праге монумента маршалу Коневу путём «механизмов двухстороннего диалога», предлагая чешским властям «выполнить свои обязательства», иначе, обещают в российском внешнеполитическом ведомстве, оскорбительный инцидент «усугубит российско-чешские отношения».

Однако на пути выполнения этих самых обязательств чешскими властями возникла досадная преграда.

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Как уже точно установлено, пакость с демонтажом монумента Коневу, как и возведение памятного знака власовцам, готовилась загодя, минимум полгода назад, с ухмылочками, заговорщицким подмигиванием и потиранием потных ручонок панами затейниками, получившими благословение от посольства США.

Президент Чехии Милош Земан призывал пражские власти не впадать в маразм и по факту подлянки обложил исполнителей нехорошими словами.

Однако чешские политические реалии устроены таким образом, что президент республики является должностью декоративной, моральным ориентиром нации, чем-то вроде британской королевы, которая царствует, но не правит. То есть Земана, или другую персону на его месте, местные чиновники могут безболезненно игнорировать, чем всевозможные мерзавцы активно и пользуются.

Согласно свеженькому российскому закону, Генпрокуратура РФ, опираясь на экспертное мнение советника президента по истории Мединского, возбудила уголовное дело против конкретных чешских чиновных негодяев, замеченных в оплёвывании памяти наших героев Великой Отечественной войны.

То есть чехам предложено самим следить за своими шелудивыми деятелями с чесоточными лапами, в то время как наши прокурорские органы берут их на карандаш, чтобы призвать к ногтю при удобном случае.

Зададимся вопросом: каковы шансы, что чехи сами привлекут к ответу борцунов с советскими войнами-освободителями, или их возьмут за шкирку и отправят убирать снег на Таймыре российские судебно-следственные органы?

Не будем обманываться: шансы на торжество справедливости чертовски малы. Чешское марионеточное правительство вряд ли пойдёт даже на формальное наказание собственных пакостников, а сами пакостники вряд ли окажут любезность, чтобы посетить Россию под каким-нибудь предлогом.

Зато вряд ли кто у нас будет возражать, если мерзавцев, вроде Ондржея Коларжа и Павла Новотного подвергнут любой форме укоризны сами чехи. Неважно, антифашисты, антиглобалисты или скептики евроатлантизма. Тем более, что это их самих напрямую касается. По крайней мере тех, кому не нравится, когда им смачно плюют в лицо поднимающие на щит власовщину русофобские ушлёпки.

Власовцы – предатели и преступники не только для нас. Истории известны по крайней мере два эпизода, когда «герои РОА» генерала Власова совершили кровавые карательные операции против мирного чешского населения во время их «беспримерного похода» в американский плен незадолго до начала пражского восстания. Причём по собственной инициативе.

Раньше об этих трагических эпизодах в Чехии помнили, но теперь, новая политкорректность начисто вымыла эту информацию из чешского массового сознания. Следовательно, национальную память чехам надо освежить её, чтобы они помнили не одну только «Пражскую весну».

Итак, эпизод №1, известный как Семетешская трагедия. Дата: 20 апреля 1945 года.

В этот день подразделение власовцев бодро следовало в направлении Праги из села Поважье в село Турузовку через Семетеш. Мужское население села Семетеш с утра собиралось выйти на полевые работы, когда на окраине поля раздался взрыв: передовой дозор власовцев из 10 рыл напоролся на мину, потеряв двоих «героев РОА».

Мину на окраине села, судя по всему, установили удирающие немцы. Власовцы, однако, были так обозлены внезапной потерей, что не стали разбираться, кто прав, кто виноват.

Войдя в село Семетеш, они, угрожая оружием, вытаскивали из домов мужчин всех возрастов, а дома поджигали. Женщинам и детям было запрещено тушить жилища под страхом смерти.

Затем, власовцы построили мужчин в колонну по трое и вывели на опушку ближайшего леса, где всех расстреляли из пулемёта. Чтобы удостовериться, что жертвы мертвы, власовцы добивали людей контрольным выстрелом в голову из пистолетов. В результате карательной акции погиб 21 человек в возрасте от 16 до 51 года, сожжено 13 домов.

В бойне выжил единственный мужчина – крестьянин Штефан Ципар, давший показания следственным органам после освобождения Чехословакии.

Эпизод №2, Салашская трагедия. Дата: 29 апреля 1945 года.

В окрестностях села Салаш действовала советско-польская диверсионно-разведывательная группа, захватившая накануне в соседнем городке Хоштице немецкого генерала Дитриха фон Мюллера, командира 16-й танковой дивизией вермахта (к слову, генерал попал в лагерь военнопленных и вернулся в Фатерлянд в 1955 году).

Немцы послали в погоню за советской группой роту власовцев. Не найдя партизан, «герои РОА» выместили злобу на подвернувшихся под руку жителях села Салаш.

Власовские каратели захватили 20 мужчин, вышедших на полевые работы.

Одному из крестьян удалось сбежать и позже он выступил свидетелем расследования обстоятельств массового убийства земляков. Не успели каратели вытереть взмыленные морды, как к полю на велосипеде подъехала пани Спичакова, чтобы передать обед своему мужу. Власовцы убили и её, как нежелательного свидетеля.

Похожая трагическая судьба постигла и мирных жителей словацких деревень Валча и Поломка.

Помимо власовцев, в карательных операциях на территории Чехословакии «отметились» и казачьи части войск СС.

Не будем забывать, что немцы, хоть и считали чехов «расово неполноценным народом», не заморачивались с созданием отдельного чешского легиона Ваффен СС, а просто брали чехов на службу в вермахт наряду с «истинными арийцами» и фольксдойче.

По собственным чешским данным, в советский плен, с 1941 по 1945 годы, попали 69977 граждан чешской и словацкой национальности. Из них 159 офицеров и даже два генерала. Умерло 4023 военнопленных.

Несмотря на смертность приблизительно в 6% в течение четырёх лет, близкую к естественным показателям, «Международное чешское радио» называет этих гитлеровских пособников «жертвами ГУЛАГа».

Из чего следует, что вклад в борьбу с фашизмом и освобождение Чехословакии солдат из чехословацкого корпуса генерала Людвика Свободы нынешние чешские власти совершенно не интересует.

Командир 1-го Чехословацкого корпуса генерал Людвик Свобода.

Вернее, официальное отношение к собственным героям в современной Чехии двойственное. С одной стороны, никто не отрицает доблесть и патриотизм солдат корпуса Свободы, показавших себя в боях с нацистами отважными, беспощадными, истинными потомками гуситов, но тут же им припоминают, мол «принесли на своих штыках коммунистический режим и репрессии, гегемонию СССР и потерю Подкарпатья».

Офицеры 1-й отдельной чехословацкой пехотной бригады — Герои Советского Союза.

Наша задача – не оскорбляя Швейка и Яна Гуса в душе чехов (мы ведь морально выше ублюдков Коларжа с Новотным, правда?) дать им понять и прочувствовать формулу британского премьера Черчилля, совершенно справедливо заметившего, что тот, кто выбирает между войной и позором, в конечном итоге получит и войну, и позор, и многое другое причитающееся.

И если бы в Праге в 1938 году было принято единственно верное решение – драться с нацистами, пока те пребывали в стадии европейских гопников, несмотря ни на что, то чехи завоевали бы полное право быть творцами своей истории. А пассивные наблюдатели живут в послевоенном мире, выстроенном победителями.