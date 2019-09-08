Чехия допускает отзыв признания Косово

08.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Чехии Милош Земан не исключает, что его страна может отозвать свое признание Косово.

Об этом он заявил накануне своего визита в Сербию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключаю, что в один прекрасный день это [отзыв признания Косово] произойдет. В конце концов, военные преступники не должны управлять ни одним государством в Европе», – цитирует слова чешского лидера «Российская газета».

В свою очередь российский постпред в ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что растет число стран, отозвавших признание независимости края.

«Все более очевидным становится, что квазигосударственное образование в Косово оказалось несостоятельным. Неслучайно растет количество стран, отозвавших признание так называемой независимости. За время так называемой независимости ни одно из правительств не проработало полный срок своего мандата. Бесславная участь досрочной отставки постигла и кабинет “коалиции пистолетов” во главе с бывшими полевыми командирами “освободительной армии” Косова. Вряд ли предстоящие 6 октября выборы в парламент будут способствовать приходу во власть более ответственных деятелей», – сказал Лукашевич.

Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косова. До этого аналогичные действия предприняли Папуа-Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и другие. Кроме того, против признания Косово последовательно выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Греция, Израиль и Испания.

По данным зампреда Демократической партии Косово Энвера Ходжая, в обозримой перспективе еще 10 государств могут отозвать свое признание. При этом, как сказал глава МИД Сербии Ивица Дачич, в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова, до 96 (в настоящее время, по версии Сербии, их уже менее 100), провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.

Новый спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер хочет, чтобы Сербия перестала лоббировать отзыв признаний независимости Косово в мире в обмен на отмену властями непризнанной территории стопроцентного тарифа на импорт из Сербии. «Министр иностранных дел» Косово Бехджет Паколли интервью Axios обвинил Россию в покупке правительств африканских стран с целью заставить их отменить дипломатическое признание Косово.