Чехия наградила главаря украинских экстремистов

26.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Чехия наградила медалью «За заслуги в дипломатии» лидера меджлисовских экстремистов, депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.

По словам посла этой страны на Украине Радека Матулы, решение о награждении было принято министром иностранных дел Республики Чехия Томасом Петршичеком «за деятельность в области защиты прав человека», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эти дни мы отмечаем начало оккупации Крыма. Сейчас я стою перед известным, непоколебимым борцом за свободу, права человека, который посвятил свою жизнь тому, чтобы его народ смог свободно дышать и вернулись в свои дома. Перед человеком, который, несмотря на все страдания и преступные обращения со стороны советского режима, не ослабил свои усилия, который все время держал свою позицию. Своей беспрецедентной решимостью вы продолжаете вдохновлять многих людей», – заявил представитель посольства Чехии, вручавший награду.

Напомним, Джемилев является фактическим главарем признанной в России экстремистской группировки Меджлис, которая поощряла введение блокады Крыма, подрывы линии электропередач на границе с полуостровом и другие акты, направленные против жителей республики.