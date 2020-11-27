27.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, День Победы, История, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Чехия
Просмотров:

Чехия нарушила Договор о дружественных отношениях с РФ – Захарова


В Праге окончательно снесли памятник маршалу СССР Ивану Коневу, тем самым нарушив договор о дружественных отношениях с Россией.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Глубоко сожалеем, что 20 ноября сего года в Праге демонтирован пьедестал памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.

Расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителю Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть из памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории. Это прискорбно», – сказала она.

Также представитель МИД РФ подчеркнула, что это является прямым нарушением Договора о дружественных отношениях между Чехией и РФ.


«Подчеркиваем, что такими действиями чешская сторона нарушает положения двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 г., предусматривающие обязательства по сохранению воинских памятников. На это мы неоднократно обращали внимание Праги.

Призываем чешских партнеров вернуть двусторонние отношения в цивилизованное международно-правовое русло, в том числе в военно-мемориальной сфере.

Отсутствие соответствующей реакции будем учитывать в общем комплексе нашего двустороннего сотрудничества», – резюмировала Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть