Чехия нарушила Договор о дружественных отношениях с РФ – Захарова

27.11.2020, Москва, Владимир Гладков

В Праге окончательно снесли памятник маршалу СССР Ивану Коневу, тем самым нарушив договор о дружественных отношениях с Россией.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глубоко сожалеем, что 20 ноября сего года в Праге демонтирован пьедестал памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.

Расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителю Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть из памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории. Это прискорбно», – сказала она.

Также представитель МИД РФ подчеркнула, что это является прямым нарушением Договора о дружественных отношениях между Чехией и РФ.

«Подчеркиваем, что такими действиями чешская сторона нарушает положения двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 г., предусматривающие обязательства по сохранению воинских памятников. На это мы неоднократно обращали внимание Праги.

Призываем чешских партнеров вернуть двусторонние отношения в цивилизованное международно-правовое русло, в том числе в военно-мемориальной сфере.

Отсутствие соответствующей реакции будем учитывать в общем комплексе нашего двустороннего сотрудничества», – резюмировала Захарова.