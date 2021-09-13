Чехия задержала гражданина РФ – героя Крымской весны

13.09.2021 11:32 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В Чехии по запросу Украины задержан гражданин России, участник «Крымской весны» Александр Франчетти, который с конца 90-х проживал в Чешской республике, а в 2014-м приехал в Крым и организовал разведгруппу «Северный ветер», члены которой обеспечивали безопасность ряда стратегических объектов на полуострове.

О задержании Франчетти сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой «Крымской весны» Александр Франчетти», – заявил Молохов.

Франчетти известен тем, что под его руководством активистами движения «Северный ветер» было найдено не менее 900 килограммов взрывчатки, предназначавшейся для подрыва энергетической инфраструктуры Крымского полуострова. Также его группа охраняла газопроводы, линии электропередач, не допускала проникновения экстремистов на территорию Севастополя. В базе стукаческого сайта «Миротворец» Франчетти называется «организатором террора проукраинского населения» Севастополя.

Участник «Крымской весны», один из активистов самообороны Севастополя Александр Синявский отмечает, что Франчетти частично сам виноват в задержании, потому что активно освещал свое европейское турне в блоге.

«Выкладывал свой путь в Чехию в «ТикТок» роликами: «проехал Прибалтику, меня (как героя «Русской весны» никто не арестовал, проехал Польшу и т.д, прибыл в Чехию, заинтересуются ли власти Чехии моими подвигами?» – заинтересовались! Дай Бог, дипмиссия РФ отобьёт героя…

Друзья, прежде чем бравады бить своим подвигам, думайте! Не создавайте проблем близким и Отечеству! Многие из нас в официальном розыске, даже в международном, по решению украинских судов! И ничего веселого тут нет, а некоторые, спустя время, себе несуществующие подвиги приписывают!

Тут даже в дружественные Белоруссию и Казахстан, стоит задуматься если надо поехать, за день ситуация поменяется, и… так что, хочу, чтоб у вас всё было хорошо и ваши семьи не теряли близких! Дай Бог, у Саши ситуация разрешится и он сделает правильные выводы», – пишет Синявский.

Глава общественной организации «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников в своем блоге сообщил, что направил обращение в адрес президента Чехии Милоша Земана с просьбой освободить Франчетти. Сообщается также, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания Франчетти, а российские дипломаты находятся в контакте с чешской властью и родственниками задержанного.