Выборы
30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Криминал, Политика, Украина
Просмотров:

Чеху светит пожизненное за участие в войне на стороне ДНР

Пардубицкий суд Чехии занимается рассмотрением дела Эрика Эшту. Его обвиняют в терроризме из-за участия в украинском конфликте на стороне ДНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Radio Praha.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По заключению следствия, Эшту в Украине служил в Республиканской гвардии ДНР. Он патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материал, сторожил въезд на рынок, где проживали боевики Республиканской гвардии, а также обстреливал противников ДНР, поставив тем самым под угрозу жизнь граждан Украины.

В свою очередь, чех утверждает, что невиновен. В Украину он приехал, по собственным словам, в познавательных целях: его жена украинка и он хотел увидеть её родину. В форме ДНР Эшту, по его словам, «сделал фото на память».

Чеху грозит пожизненное заключение за терроризм.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть