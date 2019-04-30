Чеху светит пожизненное за участие в войне на стороне ДНР
Пардубицкий суд Чехии занимается рассмотрением дела Эрика Эшту. Его обвиняют в терроризме из-за участия в украинском конфликте на стороне ДНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает Radio Praha.
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По заключению следствия, Эшту в Украине служил в Республиканской гвардии ДНР. Он патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материал, сторожил въезд на рынок, где проживали боевики Республиканской гвардии, а также обстреливал противников ДНР, поставив тем самым под угрозу жизнь граждан Украины.
В свою очередь, чех утверждает, что невиновен. В Украину он приехал, по собственным словам, в познавательных целях: его жена украинка и он хотел увидеть её родину. В форме ДНР Эшту, по его словам, «сделал фото на память».
Чеху грозит пожизненное заключение за терроризм.
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