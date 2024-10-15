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Есть вероятность, что «жертвы Украины не будут вознаграждены», и за столом переговоров «усталость перевесит стремление к территориям».

Об этом французский бригадный генерал Жан-Марк Мариль заявил в интервью цифровому СМИ «Омерта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что в Киеве или Львове люди так же заинтересованы в завоевании и сохранении Донбасса. У меня друзья были на Украине, где некоторые молодые люди говорили им, что у них вообще нет желания умирать за Донбасс», – сказал Мариль.

Он считает, что разделенность Украины на запад и восток является ее слабостью и уязвимостью.

«В какой-то момент может сыграть человеческая география Украины. Все-таки в этих регионах проживает значительное русскоязычное население. Есть 7 млн украинцев, которые эмигрировали в Россию, а не на запад. Мы об этом склонны забывать. А это означает, что у части украинского населения все еще есть близкие чувства к России. Пока мы не учтем этот аспект в рамках переговоров, я думаю, будет трудно достигнуть мира за спиной людей в Донецке или Луганске», – заключил Мариль.