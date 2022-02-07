Человек Байдена: «После победы на Украине Россия возьмется за Балканы»

07.02.2022  12:27 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Профессор Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Дэниел Сервер, негласно считающийся «говорящей головой» администрации президента США Джо Байдена, заявил, что если Россия победит на Украине, то ее натиск на Балканы возрастет.

Об этом Сервер рассказал Koha, передает корреспондент «ПолитНавигнатора».

Профессор Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Дэниел Сервер, негласно считающийся «говорящей головой» администрации президента...

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По словам эксперта, успех или неудача России в конфликте с Украиной определят будущее России в Европе.

«Если интервенция России окажется успешной, это будет способствовать росту ее активности на Балканах, направленной на этническое разделение и дестабилизацию, – заявил Сервер. – Если у нее ничего не получится, это может стать началом конца очередного пробуждения России в Европе».

Профессор оценил проукраинскую позицию Косово как адекватную.

«Сербия уже поддержала Россию на Украине. Я согласен с позицией Косово в пользу Украины», – отметил Сервер.

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