«Человек политической профессии»: социолог Шугалей собрался в ЗакС, но рискует попасть в Госдуму

Петербургский ученый Максим Шугалей, нашумевший в российских СМИ после почти двухлетнего пребывания в плену у вооруженной группировки в Ливии, намерен стать в сентябре депутатом петербургского ЗакСа от консервативной «Родины». Политологи предупреждают: социолог Шугалей – кадр слишком профессиональный, из парламента Северной столицы его могут перетянуть в Госдуму. Несмотря на прогнозы, ленинградец четко нацелен стать депутатом родного города.

Политолог Станислав Ортега назвал Шугалея тем редким типом публичного человека, который «одновременно известный, приличный и вменяемый».

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«Шугалей однако же всем этим требованиям вполне соответствует. В федеральном парламенте, где-нибудь в Комитете по международным делам, и в целом на внешнеполитическом направлении Шугалей выглядел бы вполне на своём месте и не сомневаюсь, что немало пользы смог бы принести стране», – поделился мнением Ортега.

О прошлом Шугалея пишут нечасто, но вообще-то в петербургской политике он уже «свой». И в выборах в Заксобрание участвовал, но в качестве не кандидата, а политтехнолога. По мнению политического обозревателя Александра Асафова, Шугалей «прекрасно понимает, что такое выборы, демократия и представительство интересов избирателей». А потому шансы пройти у него высокие даже без популистских заявлений, полагает политолог.

«К сожалению, многие кандидаты сейчас занимаются популизмом, то есть обещают несбыточные вещи своим избирателям. Я думаю, Максим Шугалей не популист, и в этом смысле он сможет лучше защитить интересы людей, чем те, кто сейчас присутствует в Законодательном Собрании Петербурга», – отметил Асафов.

Директор Института политических исследований Сергей Марков подтверждает: в петербургский парламент Шугалей, вероятнее всего, пройдет. Слишком большая известность (о социологе в России сняли два блокбастера), слишком много политтехнологических связей, чтобы остаться на обочине российской политики. В общем, шансы обнадеживающие: если, конечно, у Шугалея не найдется «серьезных недостатков», подчеркивает эксперт.

«У него большой опыт, связи и отношения с разными структурами и людьми, его очень многие знают. Это тоже серьезная часть социального капитала, который может быть поставлен на службу избирателям, которых Шугалей будет представлять. У него есть очень хорошие шансы получить поддержку большинства и быть депутатом, причем успешным депутатом», – констатирует Марков.

Ранее экс-сенатор Совфеда Франц Клинцевич сказал, что Шугалея «честно, 100% изберут». Столь уверенное заявление политика федерального масштаба звучит скорее как пророчество, нежели чем прогноз.