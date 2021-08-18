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18.08.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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«Человек с большой буквы»: Шугалей попробует себя в политике

Социолог Максим Шугалей, известный по тяжелому пребыванию в ливийском плену длительностью полтора года, планирует...

Социолог Максим Шугалей, известный по тяжелому пребыванию в ливийском плену длительностью полтора года, планирует получить место в Заксобрании Петербурга. Эксперты поддерживают кандидатуру, сойдясь во мнении, что такие люди, как Шугалей, нужны российской политике.

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов заявил, что остался под приятным впечатлениям после просмотра фильма «Шугалей».

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«Если Шугалей такой же, как экранный герой, то это нужный человек для того, чтобы войти во власть, люди там нужны разные», – поделился Шамахов.

Анжела Григоревич, общественный деятель и волонтер благотворительного фонда «Добрый волшебник», считает социолога «человеком с большой буквы и настоящим патриотом». Она поделилась личной историей:

«Я мать четверых детей, двое из которых – с ограниченными возможностями. Мне нужна была помощь, и Максим Шугалей не прошел мимо моей беды, а просто сказал, что поможет мне. Такие люди нужны нашей стране».

Основатель агентства «Ветеранские вести», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин считает, что у Шугалея «есть все шансы на победу».



«Выражаю слова искренней поддержки настоящему герою России и нашему выдающемуся соотечественнику Максиму Шугалею. Я считаю, что такие люди нужны в законодательных органах», – заявил Калинин.

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