Человек с принципами: ушел Владимир Меньшов

05.07.2021, Москва, Платон Беседин

На 82-м году жизни ушёл из жизни великий режиссёр Владимир Меньшов. Ушёл из-за последствий от коронавируса.

Сейчас будет много текстов о Меньшове – правильных и нет. Рекомендую прочитать все, ибо он этого достоин. И если текст будет талантливый, то много из него почерпнёте. Потому что Меньшов – сам по себе учебник истории. Тут же я произнесу главное.

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Мне посчастливилось быть знакомым с Владимиром Валентиновичем. Мы встретились на фестивале «Точка сборки», почётным гостем которого был Меньшов. А я этот фестиваль организовывал в Севастополе. И Владимир Валентинович меня изумил. Во-первых, огненностью характера. А, во-вторых, стальной искренностью и последовательностью в убеждениях. Позднее мы встречались уже не раз. Я бывал и у него на квартире на Тверской-Ямской. Он жил, к слову, очень скромно.

Его любили разные поколения. Помню, мы пришли к нему снимать интервью для моего фильма. А оператор был модный такой парень – очень современный. И, видимо, не сразу понял, к кому мы идём. А когда сообразил, то был, скажем так, в оторопи. Я видел, как он с трудом поднимает свою камеру. Видел, как тайком снимает видео на телефон – мол, я тут у гения в гостях. Потом ещё всем своим подружкам рассылал это видео. И те – малолетки – фонтанировали восторгами. Меньшова любили все. Без исключения.

Хотя человек он был отнюдь не простой. Наоборот – сложный, колючий. А только так и бывает, когда у человека есть свои принципы, убеждения. Вспомните, как Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи» на одной из церемонии. Сказал: «Это кино позорит мою страну» – сказал и ушёл. Он и в жизни такой был. Всегда со своими взглядом абсолютно на всё. Человек, искренне верящий в коллективные ценности, в милосердие, в русских людей верящий. Такое в принципе редко встречаешь, а среди творческих людей – особенно.

Это мешало ему, конечно. Неудобность, независимость. Потому что именно Меньшов на сломе эпох проговорил очень важные – фундаментальные – для русского человека вещи. Он и ещё Алексей Балабанов. Они зафиксировали то, без чего невозможно наше самосознание. И, как никто иной, Владимир Валентинович понимал ту канитель, что происходит вокруг. Понимал глубоко, понимал ясно. И нам её расшифровывал – и тем помогал жить.

Великий режиссёр. И великий человек. Редко, когда две подобные категории совпадают.