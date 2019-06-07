Человек Тимошенко «наехал» на «Нафтогаз»

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

У «Нафтогаза» будто бы нет денег для того, чтобы рассчитаться по огромным долгам, и поступления новых средств не предвидится, однако расплачиваться за это придётся простому народу.

Такое мнение в ходе пленарного заседания Верховной Рады озвучил нардеп от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация, которую мы узнаём из прессы и от работников «Нафтогаза» называется модным словом преддефолтная, или дефолтная. Потому что у предприятия нет денег рассчитаться с главным кредитором – государством, нет денег для закачивания газа в хранилища, есть долги, не растёт добыча. И мне кажется, вопрос решиться, когда уйдёт либо правительство, либо руководство «Нафтогаза». Скажите, когда заложниками этой позорной ситуации перестанут быть люди?», – возмутился он.

Нардепу-тимошенковцу парировал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Совместно с вами моя команда депутатов работала над законами и наполнением государственного бюджета, в том числе и из фонда энергоэффективности и энергокредитов. Мы продолжаем настаивать, что реформа энергоэффективности – это наиболее эффективное вложение государства и инвестиции в уменьшение затрат. Потому мы подали точно предложение финансирования в размере 2 миллиардов ежегодно на энергоэффективность.

Очень важно, что субсидии, которые тратятся на домохозяйство, решением правительства сегодня монетезированы и дают возможность при введении энергоэффективных мероприятий, финансировать меры энергоэффективности. В первый раз, когда страна дала возможность потратить в этом году 55 миллиардов на субсидии, дают возможность их реинвестировать непосредственно в энергоэффективность. Поэтому это направление мы будем продолжать. Я думаю, этот и следующий парламент будет продолжать работу в этом направлении», – добавил министр.