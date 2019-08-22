22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Человек Тимошенко согласился занять пост, от которого отказались у Вакарчука

ВО «Батькивщина» претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, заявил избранный народным депутатом Украины от партии Андрей Кожемякин, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«И партия „Батькивщина“ сегодня, фракция „Батькивщина“ выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера», — сказал Кожемякин, сообщает Интерфакс-Украина.

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Он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост.

«Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно», — сказал Кожемякин.

По словам политика, руководить фракцией «Батькивщина» в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.

В то же время, по его словам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» также претендует на должность вице-спикера, однако кандидатуру еще не назвала.

Ранее от борьбы за должность вице-спикера отказалась фракция «Голос», назвав ее “церемониальной”.

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