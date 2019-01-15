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15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Политика, Россия, Украина
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Человек в кепке посоветовал отдать японцам два курильских острова

На фоне последнего всплеска политической активности вокруг темы переговоров с Японией о мирном договоре, неожиданно дал о себе знать ушедший в политическое забытье экс-мэр Москвы Юрий Лужков, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Бывший мэр Москвы раскрыл детали переговоров по статусу Курильских островов, которые в начале 2000-х годов при его участии Москва и Токио вели на основе советско-японской декларации 1956 года. По его словам, изначально острова Хабомаи и Шикотан якобы должны были отойти Японии.

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Об этом он рассказал в интервью изданию EADaily .

Лужков был одним из руководителей российско-японского “Совета мудрецов”, который в 2004 году организовали президент России Владимир Путин и тогдашний японский премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми. Главной задачей Совета было обсуждение проблемы Курильских островов.

Бывший московский градоначальник напомнил, что в свое время руководители Советского Союза и Японии договорились подписать мирное соглашение, если Москва согласится передать два маленьких острова. Речь идёт о советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Хабомаи и Шикотан должны были отойти Стране восходящего солнца. «На этом стороны хотели завершить эпопею с мирным договором», – заявил экс-мэр, отметив, что до последнего времени эта позиция была базисной.

Лужков считает, что этих же принципов Россия должна придерживаться в ходе дальнейших переговоров. «Итуруп и Кунашир остаются за Россией, а Хабомаи и Шикотан — за Японией. Это основание, на котором должны двигаться японцы и наши, если мы подтверждаем договоренности на межгосударственном уровне, достигнутые в те времена», – утверждает Лужков.

По его мнению, на Курилах следует вести совместную хозяйственную деятельность. «Там есть чем заниматься. Острова имеют хорошие перспективы по рыболовству. Имеются минеральные залежи. В частности, сера и рений», – отметил Лужков.

Впрочем, накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что без признания Японией суверенитета России над Курильскими островами трудно рассчитывать на какой-либо прогресс в диалоге по мирному договору. В законодательстве Японии эти острова обозначены как «северная территория», что неприемлемо для Москвы, подчеркнул дипломат.

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