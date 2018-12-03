03.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Человек Порошенко обнаружил у депутатов методички «из-за поребрика»

Те депутаты ВР, которые не согласны с введением военного положения, работают по методичкам из России.

Об этом в ходе согласительного совета в парламенте заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу прекратить какие-либо спекуляции. Введение военного положения – не политический акт, а решительный шаг нашего верховного главнокомандующего Петра Порошенко, призванный сберечь наше государство в случае полномасштабного наступления. Тем большее удивление вызывает полное единение между Путиным и украинской (хотя я в этом сомневаюсь) оппозицией. Ну как могут известные украинские политики почти слово в слово повторять тезисы Кремля? Такое впечатление, что методички из-за поребрика им раздали еще до атаки на украинские катера», – сказал он.

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