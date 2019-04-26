Человеку Зеленского предлагают встретиться с Сурковым

26.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В ближайшее время новым президентом Украины Владимиром Зеленским должен быть назначен опытный представитель по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом пишет «Зеркало недели», отмечая, что в международной политике новый президент становится заложником решений, принятых не им, а потому, полагает издание, решать сложнейшие проблемы с Россией в таких условиях конвенциональными методами невозможно.

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«Очевидно, в ближайшее время должен быть назначен опытный представитель президента по урегулированию конфликта в Донбассе, который в кратчайшие сроки вступит в контакт с Вашингтоном, Парижем и Берлином (к ним стоит добавить и Пекин) с тем, чтобы услышать из первых уст позицию союзников. Он же мог бы встретиться и с Сурковым (или другим уполномоченным Кремля), чтобы ознакомиться с видением проблемы оккупантом. Не через посредника, а напрямую», – пишет еженедельник.

После этого предлагается сформулировать позицию Украины с учетом уже наработанных ранее предложений о миротворцах и опыта «минской группы».

«Важно четко понимать, как именно видят на Западе и на Востоке прекращение огня, ввод миротворцев, контроль над границей и дальнейшие шаги по деоккупации, а не судить об их позиции по сообщениям в прессе, заявлениям на ток-шоу или от посредников», – резюмирует издание