Челябинск станет тестом для новой партии Прилепина

31.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Челябинск станет тестом для новой партии «За правду» писателя Захара Прилепина – молодая политсила претендует на прохождение в местное заксобрание. Для этого прилепинцам придётся потеснить «Справедливую Россию», которая во главе с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом имеет здесь традиционно сильные позиции.

Интрига состоит в том, что оба партийных проекта ориентируются на схожий электорат, рассказал «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

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«Ситуация в Челябинске интересна тем, что впервые мы увидим соревнование, борьбу парламентской партии «Справедливая Россия» и партии внепарламентской, но очень активной и громко о себе заявившей политсилы Захара Прилепина «За правду». Это будет очень интересное столкновение.

С одной стороны, все эти партии выросли из шинели «Родины» образца 2003-го года, но, с другой стороны, конечно, за 20 лет произошло огромное количество событий, и электорат некоторым образом изменился», – напомнил Бондаренко.

Эксперт отметил, что опытный Гартунг, избиравшийся в Госдуму уже несколько созывов, станет серьезным конкурентом Прилепина, однако в пользу последнего играет молодость и энергичность:

Валерий Гартунг

«Челябинское отделение «Справедливой России» возглавляет Валерий Гартунг – политик яркий, безусловно, но, видимо, политик не очень удобный. Его неоднократно уже старались потеснить – в Челябинской области баллотировался в депутаты Сергей Шаргунов по одномандатному округу Гартунга. Много кто предпринимал различные попытки его потеснить, и вот сейчас в конкуренцию с ним вступает новый партийный проект «За правду».

С одной стороны, оба проекта вышли из шинели партии «Родина», с другой стороны, электорат у них похож, но не идентичен. Электорат Гартунга и «Справедливой России» – это такие интеллигенты, а электорат Захара Прилепина вряд ли можно таковым назвать. Но при этом, и те, и другие работают в левой нише на патриотическом поле, так что объективно пересекаются.

Захар Прилепин

Очень интересно будет наблюдать результаты этого противостояния с учетом того, что Прилепин – довольно молодой, яркий, активный деятель, пока общественный, но может стать политическим в ближайшее время.

Самое главное, есть запрос на новые лица. Есть усталость от старых политиков, и теперь самое главное, чтобы Прилепин смог реализовать этот запрос, мог соответствовать этому запросу. Мало быть ярким самому лидеру федеральной партии, нужно иметь еще таких же ярких лидеров на местах.

Вот, если Захар Прилепин сможет найти ярких лидеров для своего партийного проекта на местах, значит, будет победа у этого проекта», – сказал Бондаренко.