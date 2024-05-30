Чем аэродром «Бельбек» отличается от «Миллерово»? – украинский эксперт оправдывает удары по РФ

Анатолий Лапин.  
30.05.2024 16:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Для Украины нет разницы между аэродромами в Крыму и на остальной части Российской Федерации в процессе выбора целей для ударов западным дальнобойным оружием.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины нет разницы между аэродромами в Крыму и на остальной части Российской Федерации...

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«Проще уничтожать средства, то есть, пусковые установки. Пусковых установок у россиян не так много, поэтому если будут нанесены удары по Белгородской, Брянской и Курской областям на момент обнаружения С-300, то это значительно снизит уровень ракетного террора… В чем акцент основной? Уничтожение пусковых установок – раз, возможность нанесения ударов по аэродромам», – рассуждал он.

«Воронежская область, Ростовская – «Миллерово», чем он отличается, аэродром «Миллерово» от аэродрома «Бельбек»?.. Да ничем. Но с аэродрома «Миллерово» именно и наносятся ракетно-бомбовые удары по территории Украины. Мы сможем до него дотянуться. То же самое и по аэродромам в Воронежской области, опять мы сможем дотянуться», – уверял Снегирев.

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