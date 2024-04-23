Чем ближе «час икс», тем злобнее грызня. Как Зеля с Пидалей за Киев дерутся

Чем ближе 21 мая – день полной делегитимизации укрофюрера, – тем больше нарастает шум его подковерной (пока!) перепалки с заклятыми единомышленниками из амеробандеровского серпентария. Порошенко и Тимошенко активизировали деятельность своих штабов, из коих то и дело, как струи нечистот из внешне чистеньких ассенизаторских машин, влетают антизеленковские вбросы в подконтрольные им СМИ (Новое время, 24 канал и проч.) И давний визави наркопаяца, мордобойщик-«интеллектуал» Кличко, тоже не дремлет. И тоже организовывает свои «превентивные меры» против стараний шефа Банковой скинуть его перед упомянутым днем.

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Впрочем, здесь нужно особо оговориться: пока еще чересчур смачных взаимных оплеух не было. Так, по мелочи. В стиле того, что «хватит в Киеве асфальт перекладывать» (в смысле, за сотни миллионов гривен – Зеленский). Пока еще это грызня под коррупционным ковром. Кто миллиарды перетянет. Но сомневаться в том, что она вскоре перейдет в открытую потасовку, не приходится, поскольку становятся все громче все ее отголоски, все гавканья. Они транслируются, пусть и от имени «независимых журналистов» и троллей, в медиа и соцсетях все чаще и чаще.

Вот один из примеров.

Не так давно прозеленковские борзописцы, якобы по запросу киевлян, составили список главных проблем столицы, которые не решаются в течение многих лет. Среди них: коррупция в руководстве города, приводящая к неэффективному использованию бюджета и торможению развития инфраструктуры; аварийные мосты, заторы, недостаток современного транспорта, делающие жизнь киевлян некомфортной; ужасное состояние станции аэрации в Бортничах (пригород Киева), которое несет угрозу экологии и здоровью людей; неготовность города к чрезвычайным ситуациям, что стало очевидным во время войны; неиспользование за 10 лет 500 млрд грн ($13 млрд) на решение проблем киевлян.

Все это, конечно, правильно. Коррупция невероятная. Достаточно вспомнить сотни миллионов (последний транш – почти 500 млн грн, или $13 млн), которые Кличко то и дело тратит ежегодно на ремонт маленького фуникулера, выбрав себе такую «цацку» – и для самообогащения, и для пиара. Или те же ремонты дорог, после коих они вновь проседают и проваливаются. Мосты и заторы давно стали антикличковской притчей во языцех.

Все началось еще в самом начале его мэрства, когда один из центральных мостов в центре города обрушился, а Пидаля заявил, что тот «просто устал». По поводу неготовности города к бомбежкам тоже возразить нечего. С одной стороны, во время тревог блокируется работа общественного транспорта, и люди вынуждены подолгу торчать на остановках, под снегом и дождем, всюду опаздывая, а с другой, многие бомбоубежища – как были, так и остались не подготовленными к приему граждан.

Что же касается станции очистки в Бортничах, то там действительно уже давно существует опасность отравления питьевой воды всякой заразой, поскольку фильтры давно не ремонтировались. И так далее, и тому подобное…

Однако все подобные обвинения в бездеятельности и коррупции исходят не от независимых прокуроров и судей, коих в Укрорейхе просто нету, а от конкурентов – в первую очередь, из стана наркоторчка. Таковых, рассматриваемых в качестве потенциальных «заменителей» Пидали, за последние месяцы всплыло несколько, о некоторых мы уже писали. Теперь на горизонте возник новый – некто Радуцкий, бывший фельдшер, а ныне советник Зеленского по медицинским вопросам. И начинает он с того, что собирается «прихватизировать» ряд медицинских учреждений в центре Киева. В частности – большую поликлинику, находящуюся между между улицей Зоологической и бывшим парком Пушкина, возле зоопарка.

Поликлиника не работает уже несколько лет, и Кличко считал ее своей вотчиной, так же, как и поликлинику на Подоле, на улице Ярославской, которую он закрыл еще до войны. В последней, по слухам, он собирается устроить боксерский клуб, а по поводу первой планы пока не озвучивались ни в чатах, ни в СМИ. Но теперь, с появлением Радуцкого, не исключено, им и не суждено будет сбыться. В Верховную Раду внесен законопроект 11071, разрешающий приватизацию имущества медицинских заведений, которое не используется более 3 лет. Это противоречит Конституции, поскольку государственные и коммунальные заведения здравоохранения по ней не подлежат приватизации, но уже давно известно, что Конституция для хунты не указ.

Некоторые эксперты уверены, что это делается специально под Радуцкого, а следовательно – под Зеленского. Зачем торчку приватизированные медучреждения? На сей счет мнения имеются разные. Во-первых, это возможность заграбастать научные и реабилитационные центры, лаборатории, санатории и т.д. В одном только Киеве и окрестностях их очень много, и Кличко, судя по его подольскому проекту, давно положил на них глаз. А во-вторых – монополизация медицины и создание широкой сети профильных фирм, реализующих медпрепараты, основанные на каннабисе.

«Поэтому и нужен такой закон, чтобы потом внести в него одну правку и убрать «3 года», чем открыть путь к продаже имущества МОЗ», – так высказался по данному поводу один из экспертов.

Понятное дело, Пидаля столь лакомый кусок без боя отдавать не собирается. И не исключено, что с его подачи в Киеве к дате делегитимизации Зели могут быть организованы какие-то протесты, в том числе со стороны прикормленных им медработников. Видимо, по сей причине Зе-свита и принялась активно «мочить» мэра…

А что же простые потребители медуслуг? Как они смотрят на всю эту возню? Сегодня мы снова дадим слово нашим давним респондентам, русским киевлянам Иннокентию и Эльвире, чтобы они поделились своим взглядом на происходящее.

«Начну с того, что вся эта «семейная медицина», затеянная еще Супрун, оставляет желать много лучшего, – со вздохом говорит Эльвира. – Я вот недавно вынуждена была обратиться к ней, потом сдавать анализы, проходить обследование. С одной стороны, вроде хорошо, что у тебя есть семейный доктор, который осматривает тебя и расписывает лечение бесплатно. Ну, в смысле, за те наши налоги, из которых ему платят зарплату. Но на иные процедуры очередь бывает на недели вперед, да и многие из них все равно платные. Например, УЗИ сердца стоит 500 грн. А у меня и мужа пенсия по 2300, да еще половину ее надо отдавать за «коммуналку», которая очень дорогая. Кстати, хотят еще более удорожить плату за электричество – замминистра по энергетике пообещала, сославшись на разрушения после российских обстрелов. Им любой повод дай, чтобы деньги накрутить… А цены уже в магазинах просто заоблачные. Считайте, килограмм масла – 1000 грн».

«Да, так вот, возвращаясь к медицине, – продолжает тему ее супруг. – Действительно, лечение и сейчас обходится очень дорого, даже для льготников. А что будет, когда большинство государственных поликлиник в частные фирмы превратят? Их уже закрывают в маленьких городках, переносят в райцентры, а на их месте частники обосновываются. Теперь и в Киеве хотят сделать так же, по-видимому. В зоне столицы остались еще относительно недорогие пансионаты вроде «Жовтня», вблизи Конча-Заспы, и там мы, малоимущие льготники, могли бы хоть недолго, но подлечиваться, отдыхать. Теперь же хотят все их отобрать – и дорогущих отелей из них наделать? Или боксерских клубов? Кошмар все это, да и только. Кличко и Зеленский – это две пары в сапоге, как говорил Рубик-джан из фильма «Мимино». В майданном сапоге, отвратительном. А мы – расходный материал для них, «биомасса». И похоже, никто, кроме России, ситуацию не изменит».