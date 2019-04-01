Чем ближе к фронту, тем меньше на Украине сторонников войны и Порошенко

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинцы за пять лет устали от воинственной риторики и русофобии, что чётко видно по результатам первого тура выборов, где пока действующий президент Пётр Порошенко имеет поддержку только на Западной Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский общественный деятель, политолог Александр Скубченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Самый главный результат этих выборов – это то, что Порошенко как олицетворение всего русофобства и войны в Украине вышел на первое место только в четырёх областях – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской. Это говорит о том, что стране надоело за пять лет эта политика и та жизнь, которая есть», – заявил эксперт.

«В областях, которые дальше всего от войны», – отметил российский политолог Дмитрий Абзалов.

«Совершенно верно, самые западные области. Плюс к этому, если мы посмотрим последние соцопросы, 80 процентов против политики действующей власти, они за то, чтобы наступил мир в стране. То есть, запрос на это есть, но единственное, почему Зеленский – он в своей кампании пытается понравиться и тем, и тем», – добавил Скубченко.

Напомним, по результатам подсчета 88 процентов протоколов Владимир Зеленский лидирует во всех областях юго-востока с результатом от 30 до 45 процентов. Наилучшие показатели у Зеленского в Днепропетровской области, где он лишь немного не дотянул до победы в первом туре с результатом более 50 %. При этом в контролируемых Украиной половинках Донецкой и Луганской областей на первом месте экс-регионал Юрий Бойко, а Зеленский на втором месте.