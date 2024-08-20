«Чем больше приедет мочить русню – тем лучше» – Киев раздаёт ВНЖ иностранным наёмникам

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Верховная рада поддержала законопроект о предоставлении вида на жительство (ВНЖ) иностранным наёмникам, чтобы со всего мира начали съезжаться люди воевать за Украину: «они лучше воюют, чем те, кого ловит ТЦК на улицах».

Закон приняли в целом 315 голосами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь иностранные наемники, в том числе не имеющие гражданства, смогут получить вид на жительство или иммигрировать, даже если документы просрочены. Членам их семей будет предоставлено право на временное проживание на Украине.

«Лично к нам обращались представители полка Калиновского, это пока граждане Белоруссии, и члены их семей, которые сегодня защищают наше государство. … И также члены их семей сегодня проживают на Украине. Действующим законодательством, к сожалению, не учтены такие моменты, которые можно принять и предоставить гражданство Украины без срока проживания соответствующего, без сдачи экзаменов на знание языка, истории и других документов», – сказал депутат «Батькивщины» Михаил Цимбалюк.

«Что касается государства-агрессора России и государства Белоруссии, также существуют те нюансы, что, согласно украинскому законодательству, нужно подать справку о выходе из гражданства России, Беларуси. Конечно, и государства на сегодняшний день не выдают такие виды тем гражданам, которые проживают на территории Украины, а, тем более, тем, кто воюет за нашу независимость. Поэтому этот закон нормирует такие вещи», – объяснил депутат.

Одиозный порошенковец Алексей Гончаренко призвал открыть все двери для иностранных наёмников.

«Но это вопрос не только справедливости, я обращаю ваше внимание на этот вопрос и здравого смысла, нам надо привлекать иностранцев воевать против России. Чем больше к нам приедут белорусов, грузин, поляков, русских, колумбийцев и аквдорцев мочить русню, тем лучше, тем меньше для нас будет давление, когда мы понимаем, что нам не хватает людей. Нам надо сделать все возможности, открыть все двери для того, чтобы люди ехали на Украину воевать за Украину, им надо создать все необходимые условия», – призвал Гончаренко.

Его мысль горячо поддержала депутат Анна Скороход.

«Мы должны понимать, что иностранцы в наших войсках, мотивированные иностранные – это гораздо лучше, чем люди, которых ТЦК сгребает с улиц. Поэтому давайте улучшать законодательство и как можно больше привлекать иностранцев в наши ряды», – вещала Скороход.