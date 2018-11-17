Чем больше у Порошенко живот, тем «крепче» армия и флот!

17.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Поставляемые для ВМС Украины бронекатера не решают проблему восстановления флота – украинское кораблестроение фактически парализовано.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский военный пропагандист Роман Бочкала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вспомнить 2014 год и то, что сейчас (в армии – ред.) – это небо и земля… Больше вопросов к ВМС и ВВС. Да, катера строятся, но на одних катерах построить флот трудно.

Вспомним корвет «Владимир Великий», его уже должны были сдать, у Украины должно было бы быть четыре таких корвета, один из которых должен был заменить фрегат «Гетман Сагайдачный», который должен был идти на долгий плановый ремонт.

А он до сих пор не построен, законсервированный стоит, построен на 70 процентов. Почему – непонятно, это украинский завод, в Николаеве», – рассказал Бочкала.

«Изменения есть, но они ещё секторальные. Что касается общественно-гражданского контроля, есть вопросы к распространению информации и по закупкам, и по тендерам. Иногда чиновники от силового блока прикрываются государственной тайной, больше переживая не о раскрытии тайны, о том, что откроются какие-то другие моменты, связанные с использованием денег», – пожаловался пропагандист.