Чем для России опасны корабли США, идущие в Черное море

10.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Два корабля США, заход которых анонсирован в Черное море, имеют вооружение, способное наводить украинские ракеты на цели и сбивать российские самолеты. Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Леонкова, эсминцы США вооружены системами ПРО и крылатыми ракетами.

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«Если мы говорим про эсминцы типа «Арли Берк», на них стоит система противоракетной обороны «Иджис», она занимается освещением, прежде всего, воздушной обстановки. 26-го марта закончились военные учения, под которые планировалось участие этих эсминцев. Учения предполагали, что они будут мониторить всю воздушную обстановку на территории Украины, подавать целеуказания комплексам Украины для, например, сбивания воздушных целей. Если мы говорим про воздушные цели, то там, на этих учениях, которые очень интересны, эти цели летят с территории России – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты. И вот, «Иджис» будет осуществлять мониторинг и, если сильно потребуется, то защитит, конечно, воздушное пространство Украины… 64 пусковых установки, на которые могут быть установлены как противоракеты, так и крылатые ракеты, которые могут бить на дистанцию в полторы тысячи километров», – заявил Леонков.

А его коллега, военный эксперт Семен Багдасаров подчеркнуто это также угрожает России в Крыму:

«Все это будет происходить в акватории Черного моря недалеко от берегов Крыма, что само по себе мы должны четко понимать, о чем идет речь. Поэтому не так уж это все безобидно».