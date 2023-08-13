«Чем долбанёт?» – из бухты Севастополя на боевое дежурство вышел «Адмирал Макаров»

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В Чёрном море отмечена активность русских кораблей-ракетоносцев, в частности, фрегата ЧФ РФ «Адмирал Макаров».

Об этом с тревогой сообщает оперативное командование ВСУ «Юг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель – фрегат «Адмирал Макаров». Готовность к пуску 8 «Калибров» очевидна», – говорится в рапорте.

Между тем, комментаторы в соцсети поправляют ВСУшников, указывая, что главное ударное вооружение корабля — универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет – «Калибр» и «Оникс».

«Чем долбанёт? То укропитекам неведомо», – высказался один из пользователей.

Ранее в интервью Владимиру Соловьёву командир корабля «Адмирал Макаров» рассказал, что «боевые возможности фрегата проекта 11356Р позволяют ему вести поиск и уничтожение подводных лодок противника, осуществлять противокорабельную, противовоздушную и противолодочную оборону боевых кораблей и судов в море, поддерживать боевые действия сухопутных войск и обеспечивать высадку морских десантов».