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Идея, что Украина проиграла войну и должна начать мирные переговоры, подхватывается ведущими мировыми СМИ. Если бы западные политики, вместо того, чтобы толкать Киев на бойню, ещё два года назад прислушались к голосу разума и инициировали переговоры, можно было бы избежать обилия смертей и с украинской, и с российской стороны.

Об этом пишет румынский публицист Мариус Гилезан на сайте “Romania linera” («Свободная Румыния»).

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Гилезан напоминает, как его и его коллег, призывавших к мирным переговорам и компромиссу, объявили «путинистами» и спустили на них всех медийных «собак». Сегодня, по его словам, катастрофичность положения Украины во главе с Зеленским осознают и американская газета Washington Post, и либеральная румынская пресса.

«Российская армия может позволить себе терять от двух до четырёх бригад в месяц. Таким образом, чтобы удержать линию фронта, украинцам придется ежемесячно уничтожать не менее 17 тысяч российских солдат и не менее 4 тысяч тяжёлой боевой техники (самолетов, бронетехники, грузовиков, зенитных комплексов и т. д.). Анализ показывает, что у украинцев такой возможности просто нет, учитывая, что с каждым днем силы Киева сокращаются и у них остается все меньше боеприпасов. Ситуация безнадежная», – цитирует автор одного из журналистов, который ранее предвкушал катастрофу «Сталинграда наоборот» для российской армии.

По его словам, сегодня выглядят посмешищами носители погон, сетующие на отсутствие заботы об Украине, не видя катастрофы, созданной для Украины руками Запада.

«Это те же самые люди, которые комментировали «дрожь в руках Путина», непрекращающиеся «болезни» кремлёвского лидера и страстно сообщали о скором украинском наступлении», – напоминает Гилезан.

Сегодня, по его словам, великая победа, провозглашенная вувузелами пресс-полков стала великим преднамеренным поражением, оплакиваемым в прайм-тайм корифеями дротиковых атак.

«Только те, кто не читал истории, способны повторить ошибки прошлого», – пишет Гилезан, напоминая, как Наполеон послал на смерть около 800 тысяч своих солдат, вторгшись в пустынную Москву с отравленными колодцами по молдавскому образцу господаря Стефана Великого, встретившего подобным образом на своей земле в 1475 году армию турецкого султана. Вермахт на излучине Дона потерял несколько сотен тысяч солдат, вместе с венгерскими и румынскими дивизиями, в ходе так называемой блокады Сталинграда. Возвращаясь к анализу военных экспертов, предсказывающих падение украинской армии, автор упоминает, что Зеленский недавно в отчаянии снизил призывной возраст с 27 до 25 лет, рассчитывая, что он соберет еще 150 тысяч солдат. «Отток молодых украинцев из страны огромен. Их можно найти, в небольшой степени, в клубах Бухареста, но среди самых динамичных девушек на Ибице или в Каннах. Глава киевской администрации собирается собрать их с арканами?», – вопрошает Мариус Гилезан.

Он напоминает, что самым коротким путём избежать кровавой бойни было соглашение «Минск-3», предложенное Ангелой Меркель, по которому Украина откажется от 20% своих территорий. Это спасло бы сотни тысяч жизней украинских и российских солдат. Но слишком много было на Западе заинтересованных в продолжении кровавой мясорубки.

«Несмотря на массовые убийства, вы все равно доберетесь туда. Почему должны были погибнуть сотни тысяч российских и украинских солдат? Как почему? Причин непростительного цинизма, как минимум, три… Во-первых, чтобы добрые олигархи мира вцепились в украинские земли, шахты и порты, во-вторых, чтобы отрезать Европу от дешевых углеводородных ресурсов и – в-третьих – укрепить американскую оборонную промышленность», – констатирует Мариус Гилезан.

Он отмечает, что коварная гонка вооружений стран-членов НАТО подорвала европейскую экономику.

«Цинично говоря, Старый континент был полезен во времена Холодной войны в качестве буфера между США и СССР. Сегодня эту роль играет Украина, государство, которое отныне будет отмывать много денег и плодить самые ужасные банды организованной преступности по образцу южно-американских, которые до сих пор контролируются ЦРУ. В условиях резкого роста нестабильности у соседей – страны бывшего Восточного блока будут закупать у американцев бронетехнику, истребители, дорогие радары. Подростки откажутся от голых лодыжек и карандашей для бровей, научившись шагать строем», – пишет автор.

По его мнению, чем дольше будет откладываться момент капитуляции Украины, тем больше семена ужаса разрастутся в огромный гриб бедности.

«Войны делают счастливой небольшую группу спекулянтов, в то время как массы страдают, оплачивая расходы на вооружение», – заключает Мариус Гилезан.