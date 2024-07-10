«Чем дольше, тем хуже для России»: Шольц и Нуланд синхронно послали Путину одинаково агрессивный сигнал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО выделит Украине дополнительные 50 млрд долларов «за счет непредвиденных доходов» на саммите, который сейчас проходит в Вашингтоне.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил перед вылетом в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это явный знак солидарности, но также и послание российскому президенту, что он не может рассчитывать на то, что он каким-то образом приостановит эту войну и подождет, пока поддержка Украины не ослабнет. Мы также сделали выводы из российской агрессивной войны. Германия теперь постоянно выделяет 2% своего ВВП на оборону», – сказал Шольц.

О сигналах российскому президенту заявила и отставной заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

«В ближайшие дни вы увидите, как все 32 страны-члена НАТО и все наши партнеры в Азии решительно выступают в поддержку Украины. Будут объявлены новые поставки систем ПВО и других видов оружия. Кроме того 25-30 стран взяли на себя обязательства сроком на 10 лет по помощи Украине в обеспечении ее безопасности. Это делается для того, чтобы послать Путину сигнал, что ему не удастся пересидеть нас. Чем дольше все это продолжается, тем хуже будет для России», – сказала Нуланд.