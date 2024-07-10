«Чем дольше, тем хуже для России»: Шольц и Нуланд синхронно послали Путину одинаково агрессивный сигнал

Елена Острякова.  
10.07.2024 13:06
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня


НАТО выделит Украине дополнительные 50 млрд долларов «за счет непредвиденных доходов» на саммите, который сейчас проходит в Вашингтоне.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил перед вылетом в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО выделит Украине дополнительные 50 млрд долларов «за счет непредвиденных доходов» на саммите, который...

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«Это явный знак солидарности, но также и послание российскому президенту, что он не может рассчитывать на то, что он каким-то образом приостановит эту войну и подождет, пока поддержка Украины не ослабнет. Мы также сделали выводы из российской агрессивной войны. Германия теперь постоянно выделяет 2% своего ВВП на оборону», – сказал Шольц.

О сигналах российскому президенту заявила и отставной заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

«В ближайшие дни вы увидите, как все 32 страны-члена НАТО и все наши партнеры в Азии решительно выступают в поддержку Украины. Будут объявлены новые поставки систем ПВО и других видов оружия. Кроме того 25-30 стран взяли на себя обязательства сроком на 10 лет по помощи Украине в обеспечении ее безопасности. Это делается для того, чтобы послать Путину сигнал, что ему не удастся пересидеть нас. Чем дольше все это продолжается, тем хуже будет для России», – сказала Нуланд.

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