18.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президентские выборы на Украине, всего скорее, еще больше цементируют повестку националистического режима, ведь на победу не претендует кандидат, отстаивающий права русских Украины, союз с Россией и федерализацию.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень плохо если во втором туре встретятся Порошенко и Тимошенко. Не потому что мне не нравится их программа, а потому, что они будут таким образом демонстрировать, что на Украине все «на этой стороне», что все за НАТО, за Европейский Союз и за томос. У них ведь общая позиция», – отметил он.

Ситуация парадоксальная, ведь население Украины ненавидит нынешнюю элиту – проводников идей евроатлантизма.

«Я видел замечательные кадры, когда этот парень (Владимир Зеленский, – ред.) в роли президента приходит в парламент и из автомата расстреливает всех депутатов. За одну только мысль, чтобы это сделать, Надя Савченко сейчас в тюрьме, а кандидат Зеленский имеет лучший показатель в опросах общественного мнения. Так что люди ненавидят сегодняшний политический «Олимп», – подчеркнул эксперт.

Погребинский называет одной из интриг степень фальсификаций в пользу Петра Порошенко.

«Во многом зависит от того, с какими процентами зайдёт во второй тур президент Порошенко, если зайдёт. Потому что, если у него будет существенно меньше, то те люди, которые будут в этом участвовать, побоятся, что он может проиграть, и тогда они рискуют оказаться под следствием. А если у него будут нарисованы в первом туре хорошие проценты, то фальсификационная активность будет очень сильной», – резюмировал Погребинский.