Чем глубже энергокризис в Молдове, тем нужнее Кишиневу поддержка Тирасполя

Новости Украины

Кишинев и Тирасполь обсудили ситуацию в энергетической сфере, сложившуюся в результате дефицита газоснабжения. Встреча, которую запросила молдавская сторона, прошла в пятницу в тираспольском офисе Миссии ОБСЕ в присутствии представителей посредников в переговорном формате «5+2» и при участии представителей по политическим вопросам Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.

Дело не терпит отлагательства: на прошлой неделе расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая стала получать меньше российского газа (поставки голубого топлива из России сокращены на треть), ограничила подачу электроэнергии в Молдову. В РМ перешли в режим экономии, власти там уже призвали граждан как можно реже пользоваться электричеством.

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На встрече Кишинев предложил улучшить взаимодействие для рационального потребления газа и электроэнергии. Представители Приднестровья призвали молдавскую сторону активизировать диалог с руководством «Газпрома» для урегулирования ситуации. Хотя конкретных результатов встреча не дала, стороны договорились, что положение в энергетике в ближайшие дни проработают эксперты, и запланировали новый раунд переговоров.

Глава молдавской делегации Олег Серебрян сообщил прессе, что встреча прошла в «спокойной обстановке» и «оставляет надежду на то, что можно сделать определенные вещи, чтобы облегчить бремя энергетического кризиса для жителей обоих берегов Днестра».

Кстати, Кишинев и Тирасполь затронули на встрече и другие больные темы. Так, в ближайшее время решено организовать встречу рабочих групп по вопросам здравоохранения (есть проблемы с ввозом в Приднестровье лекарств), по вопросам банковского взаимодействия.

В последнее время Молдова свела к минимуму контакты с Приднестровьем, и вдруг Кишинев просит Тирасполь о встрече. Редкий случай. Обычно это Тирасполь просит Кишинев – не блокировать грузы с продуктами и медикаментами, собраться на переговоры, выполнять ранее достигнутые договоренности и т.п. Что происходит, откуда у Молдовы взялось стремление к диалогу? «ПолитНавигатор» собрал экспертные мнения на этот счет.

Александр Кориненко, политолог:

Кишинев и Тирасполь, как бывшие супруги, объединяют свои усилия в случае каких-то невзгод. Оба берега Днестра оказались в сложной ситуации, связанной с проблемами в энергетическом секторе. Так получилось, что у Кишинева – вентиль, а у Тирасполя – рубильник, теперь надо договориться, чтобы обеим сторонам было хорошо. Диалог будет продуктивным, так как у сторон нет другого выбора: чем ниже температура на столбиках термометров, тем сговорчивее стороны. Особенно кишиневская власть, которая долгое время не замечала существования Приднестровья, а вспомнила только весной текущего года и вот снова теперь, когда страна все больше погружается во тьму и наши братья из-за Прута продают нам электроэнергию в пять раз дороже, чем Тирасполь.

Кризис, конечно, подтолкнет стороны к контактам, все-таки прагматизм должен победить, но это все до поры до времени – когда все стабилизируется, стороны снова предпочтут забыть друг про друга.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

«Газпром» подтвердил, что поставки в ноябре сохранятся на уровне 5,7 млн кубометров в сутки. То есть в ноябре при увеличившемся потреблении из-за отопительного сезона объемы будут такие же, как и в октябре. А значит, дефицит энергоресурсов будет нарастать. То, что Молдова и Приднестровье находятся в одной лодке, ни для кого не секрет. Это касается и вопросов безопасности, и энергетики, и внешнеэкономической деятельности. Поэтому вполне логично, что Тирасполь вынес на обсуждение с молдавской стороной комплекс наиболее острых проблем, которые, кстати, были созданы Кишиневом. Нельзя солидарно решать одну проблему и одновременно вставлять палки в колеса.

Интересно, что к помощи Тирасполя Кишинев взывал и в прошлом году, когда остро стоял вопрос с продлением газового контракта. Если судить по информации из СМИ, тогда Кишинев справился сам. Но прошел год, и в очередной кризисной ситуации Кишинев снова обращается к поддержке Тирасполя.

Ноябрь, очевидно, будет сложным месяцем в энергетике, придется экономить на всем. Но это будет стимулировать стороны к шагам навстречу друг другу. Поэтому допускаем, что в случае разрешения некоторых острых проблем в отношениях Кишинева и Тирасполя, касающихся обеспечения нормальных условий для жизни людей, в декабре ситуация в энергетике также улучшится.

Андрей Сафонов, политолог:

Переговоры между Молдовой и Приднестровьем, прошедшие 28 октября в Тирасполе, воплотили извечную формулу: когда у Кишинева появляются проблемы, он становится вежливее и корректнее. А когда ему кажется, что он ухватил Бога за бороду, – тогда дерзость и высокомерие прозападных и прорумынских политиков Молдовы не имеют предела! Вот и в этот раз: главный переговорщик от Молдовы вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян прибыл в Тирасполь. Казалось бы, рабочий вопрос. Но нет!

Некоторое время назад Кишинев заявил, что прекращает диалог с ПМР без обозначения временного периода. А президент Молдовы Майя Санду конкретизировала: оказывается, условия решения молдо-приднестровских противоречий появятся… «после победы Украины в войне». Более грубого и прямолинейного заявления, что никакого компромисса с Приднестровьем Кишиневу не требуется, а само Приднестровье будет задавлено с двух сторон, – не придумать. А ведь ПМР с самого начала украинского кризиса придерживается своего всегдашнего курса: братские славянские народы должны жить в мире и дружбе!

И многие тысячи украинских беженцев нашли кров в Приднестровье. Но для националистов, правящих бал в Молдове и видящих свою страну в НАТО, а то – и под румынским сапогом, все это не имеет значения. Западникам нужно, чтобы Кишинев ушел в сторону Вашингтона и Бухареста с Приднестровьем. А для этого им необходимо разорвать контракт на поставки российского газа через фактический рейдерский захват «дочки» «Газпрома» – АО «Молдова-газ». Не поэтому ли еще ранее молдовские чиновники нарочито бездарно вели переговоры с Москвой о поставках российского «голубого топлива», чтобы провалить их и кричать, будто Россия «шантажирует Молдову газом»?!

Но выяснилось, что ждать соразмерные поставки газа Кишиневу ниоткуда не стоит. Посему сокращение российских поставок автоматически вызвали снижение поступления электроэнергии в Молдову из ПМР. И после этого вдруг властители Кишинева заговорили о том, что можно вести диалог с Приднестровьем и в формате «1+1»…

Вывода два. Первый. С националистами Молдовы, если те чувствуют себя на коне, диалога быть не может, потому что они демонстративно от него отказываются. Второй. России пора перейти уже к прямой работе с ПМР по ВСЕМ направлениям, включая газовый вопрос.