«Чем громче Санду зовёт всех в Европу, тем меньше молдаван туда хотят» – Игорь Додон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уровень поддержки евроинтеграции в Молдове стремительно снижается, обратно пропорционально декларациям президента Майи Санду. Это показал и недавний опрос, проведённый по заказу правящей партии и проплаченный Соросом, свидетельствующий, что уровень поддержки евроинтеграции снизился на 10% по сравнению с предыдущим опросом.

Об этом в ходе видеоэфира «Прямая линия с Игорем Додоном» сказал экс-президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он напомнил о таком же падении поддержки евроинтеграции в период между 2010 и 2014 годом, во время трёх составов «Альянсов за евроинтеграцию», последовавших вслед за «плиточной революцией» 7 апреля 2009 года.

«В команде Санду думают, что евроинтеграцией они прикроют все внутренние проблемы. Нет, не выйдет. И следующие президентские выборы вы проиграете. На местных выборах вас тоже ждут неприятные сюрпризы», – заключил экс-президент Молдовы.