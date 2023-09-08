«Чем громче Санду зовёт всех в Европу, тем меньше молдаван туда хотят» – Игорь Додон

Алексей Логофет .  
08.09.2023 20:46
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Экономика коллапса


Уровень поддержки евроинтеграции в Молдове стремительно снижается, обратно пропорционально декларациям президента Майи Санду. Это показал и недавний опрос, проведённый по заказу правящей партии и проплаченный Соросом, свидетельствующий, что уровень поддержки евроинтеграции снизился на 10% по сравнению с предыдущим опросом.

Об этом в ходе видеоэфира «Прямая линия с Игорем Додоном» сказал экс-президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уровень поддержки евроинтеграции в Молдове стремительно снижается, обратно пропорционально декларациям президента Майи Санду. Это...

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Он напомнил о таком же падении поддержки евроинтеграции в период между 2010 и 2014 годом, во время трёх составов «Альянсов за евроинтеграцию», последовавших вслед за «плиточной революцией» 7 апреля 2009 года.

«В команде Санду думают, что евроинтеграцией они прикроют все внутренние проблемы. Нет, не выйдет. И следующие президентские выборы вы проиграете. На местных выборах вас тоже ждут неприятные сюрпризы», – заключил экс-президент Молдовы.

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