Чем Литва рассчитывает компенсировать разрыв экономических отношений с Россией

Литва рассчитывает заработать на своих демаршах против России и привлечении в страну новых контингентов НАТО.

Об этом калининградский политолог Александр Носович заявил в эфире youtubе-канала «Соловьев.live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно так они понимают экономику и инвестиции в Литву. Мы видим, что Литва на отмене транзита только теряет. Но, с точки зрения литовского хутора, всё логично. Они увеличивают присутствие НАТО. Для этого нужна соответствующая инфраструктура. У самой Литвы на это денег нет. Соответственно, натовцы должны сами себе все построить: дороги, мосты, жилые кварталы. Торговля будет развиваться и так далее. И якобы увеличивается безопасность Литвы.

С точки зрения Литвы, сами НАТОвцы будут находиться в положении заложников. Если Россия нападет, то США не смогут на это закрыть глаза и будут вынуждены вступиться», – сказал Носович.