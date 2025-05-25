Чем мы хуже США? Словакия подсчитала свою долю в минеральных ресурсах Украины и потребует ее от Киева

Сергей Рыжов.  
25.05.2025 09:40
  (Мск) , Москва
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"Айдар"-убийцы, Война, Дзен, ЕС, Политика, Редкозёмы, Словакия, США, Украина


Словацкое телеграфное агентство TASR передает слова главы канцелярии лидера входящей в правящую коалицию этой страны Словацкой национальной партии (SNS) Зузаны Шкопцовой: последняя считает, что Словакия имеет право потребовать от Украины финансовую компенсацию за оказанную Киеву помощь.

В партии, как ожидается, призовут премьер-министра Роберта Фицо инициировать рассмотрение Евросоюзом вопроса о доле в минеральных ресурсах Украины, которую могли бы получить европейские страны.

Словацкое телеграфное агентство TASR передает слова главы канцелярии лидера входящей в правящую коалицию этой...

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По данным партии, Словакия оказала Киеву помощь на сумму более 3 млрд евро, и республика, по ее мнению, должна получить компенсацию «таким же образом, как и Соединенные Штаты».

 «Ни одна страна в истории еще не подписывала такого соглашения, которое заключил президент Зеленский с  США. Помощь Европейского Союза приближается по объемам помощи США», — отметила Шкопцова.

«Если Украина передаст все свои минеральные богатства Соединенным Штатам, у нее не останется ничего, чтобы возместить помощь, оказанную европейскими государствами», – заявила она.

По ее мнению, предоставление США эксклюзивных прав на украинские природные ресурсы является нелогичным и неэтичным шагом со стороны Украины.

Официально этот вопрос глава SNS Андрей Данко намерен поднять уже завтра, в понедельник, 26 мая, перед министром финансов Ладиславом Каменицким (Smer-SD). Главу Минфина призывают провести комплексные расчеты расходов Словакии на помощь Украине и подготовить материалы для премьер-министра.

 «Если Украина уже решила оплачивать помощь США во время конфликта с Российской Федерацией, непонятно, почему она не делает этого по отношению к Европейскому Союзу» , — заявила Шкопцова.

В феврале этого года лидер “Словацкой национальной партии” и по совместительству вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, на фоне переговоров Украины с США относительно соглашения о минеральных ископаемых уже требовал от Украины компенсировать три с половиной миллиарда евро:

«Если немцы вместе с французами и американцами потребуют вернуть свои деньги, Словакия не может молчать.Люди начинают прозревать. россияне останутся там, где они есть. Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали. Редкие ресурсы Украины должны принадлежать ЕС, а не США» , – заявил тогда Данко в видеообращении.

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