Чем мы хуже США? Словакия подсчитала свою долю в минеральных ресурсах Украины и потребует ее от Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Словацкое телеграфное агентство TASR передает слова главы канцелярии лидера входящей в правящую коалицию этой страны Словацкой национальной партии (SNS) Зузаны Шкопцовой: последняя считает, что Словакия имеет право потребовать от Украины финансовую компенсацию за оказанную Киеву помощь.

В партии, как ожидается, призовут премьер-министра Роберта Фицо инициировать рассмотрение Евросоюзом вопроса о доле в минеральных ресурсах Украины, которую могли бы получить европейские страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По данным партии, Словакия оказала Киеву помощь на сумму более 3 млрд евро, и республика, по ее мнению, должна получить компенсацию «таким же образом, как и Соединенные Штаты».

«Ни одна страна в истории еще не подписывала такого соглашения, которое заключил президент Зеленский с США. Помощь Европейского Союза приближается по объемам помощи США», — отметила Шкопцова.

«Если Украина передаст все свои минеральные богатства Соединенным Штатам, у нее не останется ничего, чтобы возместить помощь, оказанную европейскими государствами», – заявила она.

По ее мнению, предоставление США эксклюзивных прав на украинские природные ресурсы является нелогичным и неэтичным шагом со стороны Украины.

Официально этот вопрос глава SNS Андрей Данко намерен поднять уже завтра, в понедельник, 26 мая, перед министром финансов Ладиславом Каменицким (Smer-SD). Главу Минфина призывают провести комплексные расчеты расходов Словакии на помощь Украине и подготовить материалы для премьер-министра.

«Если Украина уже решила оплачивать помощь США во время конфликта с Российской Федерацией, непонятно, почему она не делает этого по отношению к Европейскому Союзу» , — заявила Шкопцова.

В феврале этого года лидер “Словацкой национальной партии” и по совместительству вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, на фоне переговоров Украины с США относительно соглашения о минеральных ископаемых уже требовал от Украины компенсировать три с половиной миллиарда евро: