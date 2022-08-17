Чем обернётся «контрнаступление» ВСУ? В Киеве озвучили три сценария

Новости Украины

Вадим Москаленко )

У Киева есть несколько сценариев развязки вооруженной конфронтации с РФ, два из которых предусматривают незавидное будущее как для и без того обескровленной Украины, так и для экономически и энергетически истощенной Европы.

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Об этом на своем YouTube-канале заявил находящийся в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что ситуация с этим контрнаступлением, которое анонсируют уже все, кому не лень, прояснится, в конце концов, в ближайшие несколько недель, оно будет реализовано, в той или иной форме, или нет. И, исходя из того, будет ли оно реализовано, будут возникать сценарии. Вижу три сценария на ближайший год. Первый – когда контрнаступление будет реализовано, будет успешным и зафиксирует ситуацию, в которой Россия будет видеть для себя угрозу, что ей нужно срочно мобилизироваться, а она не успевает развернуть эту мобилизацию или успела, но все равно не такая массовая, как на Украине. Если Украина нанесет какое-то серьезное поражение для России и отбросит ее от Херсона, в каких-то других направлениях, то у России появится мотив попытаться передоговориться для того, чтобы выиграть время. Или заключить временное перемирие, или же выходить на мирное соглашение по формуле Расмуссена, когда Украина вернет все, за исключением ОРДЛО и Крыма. Статус будет зафиксирован: то, что контролирует Украина – становится потом членом НАТО, то, что остается за Россией – остается на потом. Не знаю, в каком статусе», – рассуждал Романенко.

Второй сценарий – худший.

«Второй и худший сценарий – русские не идут на то, чтобы останавливать боевые действия в надежде на то, что за зиму вызреет лучшая для них ситуация, которую они будут провоцировать за счет энергетических ударов и ударов по инфраструктуре Украины. То есть, они будут создавать ситуацию, когда Европа будет ослабевать, за зиму будет создаваться масса проблем в экономике за счет высоких цен на газ и энергоносители, и у Европы будет формироваться позиция на то, чтобы быстрее прекращать войну. Это будет формировать переговорную позицию, в которой у России будут намного более сильные варианты, будет навязывать свой сценарий», – предположил украинский аналитик.

И третья версия:

«Третий вариант для нас более выгодный – в том случае, если мы проходим нормально зиму, несмотря на удары, энергетические подлянки со стороны России. Россия накапливает за зиму энергетические резервы, пытается осуществить вторую фазу вторжения. Украина не дает возможности реализовать это преимущество, и становится понятно, что за следующие полгода – весна – лето 2023 г. – у них ничего не получается. Опять формируется окно возможностей выхода на переговорную позицию. Причем, у России, в этом случае, за счет того, что санкционное давление будет усугубляться, у нее будут совершенно другие, с точки зрения возможностей, вести долгосрочную войну, потому что все эксперты говорят, что экономические резервы у нее на 15 месяцев», – подытожил Романенко.