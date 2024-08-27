Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует от партнёров разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России и сбивать цели над ней.

«Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству», – заявил он после утреннего нанесения Россией массовых ударов по энергетическим объектам почти во всех регионах Украины, которые обеспечивали работу украинского ВПК.

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О последствиях для Украины сегодняшнего массового удара по ее инфраструктуре и реакции на это Киева пишет для «ПолитНавигатора» один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов.

Некоторые считают, что этот удар был ответом России на «мирный план» Зеленского, который накануне вечером тоже предложил бить крылатыми ракетами вглубь России, чтобы «улучшить переговорную позицию». По его мнению, в таком случае Россия испугается того, что «Украина способна угрожать Москве и Санкт-Петербургу» и «рассмотрит возможность переговоров».

Как видим, в ответ Зеленский получил удар такой силы, что в Киеве до сих пор не могут установить количество нанесения ударов из-за их массовости. Ведь на Украине были полностью обесточены 4 области, многие регионы прекратили водоснабжение, а национальное вещание наконец прекратило свой телемарафон прямо во время заявления просроченного президента.

Кроме того, есть серьёзные проблемы с электроэнергией всей страны. «Укрзализныця» приостановила свою работу в ряде областей, большая часть Киева обесточена, не работает метро, как не работает и его функция бомбоубежища, а на улицах городов вместо погасших светофоров стоят регулировщики дорожного движения.

Больше всего целей было поражено на Западной Украине, где хранилось НАТОвское вооружение и западные истребители F-16.

И если это случилось сразу после того, как Зеленский предложил свой «мирный план», решая принудить Россию к переговорам путём её обстрелов, то в Киеве должны были задуматься. Но, как видим по реакции Кулебы, никто ни о чём не думает. Функция Украины заключается в своей жертвенности: ради интересов Запада навредить России. Поэтому их украинские халдеи возложат на военный алтарь всё, что есть, только бы было плохо русским. Не зря же эту войну называют войной до последнего украинца.

Транснациональные хозяева из BlackRock, Vanguard и State Street, которые уже купили Украину вместе со всеми украинцами, крепко держат киевских политиков и олигархов. Ведь они им не просто хорошо платят, у украинского политического истеблишмента на Западе хранится всё нажитое имущество и деньги. Даже их семьи живут на Западе, где они находятся под присмотром специально обученных людей, и в случае чего те легко могут прервать жизнь чьей-нибудь дочери, жены или сына, который вместо того, чтобы воевать, тусуется в ночных клубах и кутит на те самые деньги.

Поэтому каждое неосторожное решение Зеленского, Кулебы и прочих, должно быть согласовано с нанимателями. Что им какие-то простые украинцы? Жители этой страны давно проданы в рабство, а раб делает всё, чего от него хочет хозяин.