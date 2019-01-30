«Чем ответила РФ на Майдан США в Киеве? Топорной войной»

30.01.2019, Киев, Сергей Степанов

Украинские коммунисты не считают, что, участвуя в выборах президента, помогают бандеровскому режиму сделать легитимным голосование в условиях цензуры и репрессий. В споре Минска и Москвы симпатии у членов КПУ на стороне Александра Лукашенко – «Россия действует слишком топорно». Власть в Киеве можно сменить, организовав революцию. Но для этого надо действовать как американцы в 2014-м – засыпать оппозицию деньгами.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович. Редакция не согласна со многими его утверждениями, но считает важным представить мнение одного из немногих оставшихся в Киеве политиков, кто открыто и радикально выражает выступает против нынешнего режима.

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«ПолитНавигатор»: После съезда, где стало известно о выдвижении Петра Симоненко, критики утверждали, что это – «договорняк с властью» с целью распылить голоса электората Юго-Востока. Иначе как может запрещенная КПУ участвовать в процессе, проводить съезд без погрома нацистами, да и Симоненко являться в ЦИК без противодействия? Ты сам, как бывший кандидат, пострадавший не раз от нападений, как бы ответил на такие обвинения?

Михаил Кононович: Мы все понимаем, что реальных шансов на победу у кандидата Симоненко нет. Главная цель выдвижения-это показать, что КПУ не сломлена и продолжает борьбу. За 5 лет судов, репрессий, бросаний коммунистов в тюрьмы, физических избиений, травли…. режим так и не смог сломить коммунистов Украины.

От КПУ нам идти на выборы не дадут – это тоже понятно, и поэтому после отказа кандидату Симоненко от КПУ, Симоненко пойдет как самовыдвиженец.

Это уже не 2014-15 годы, и режим опасается, что, если начнут грубо, как в 14-м, трогать кандидата в президенты, – результаты выборов могут просто не признать. Но провести полноценную кампанию (палатки, митинги, встречи с избирателями) коммунистам тоже не дадут.

«ПолитНавигатор»: Но ведь, судя по этой логике, Симоненко помогает режиму легитимизировать выборы. Как помогал легитимизировать гос переворот, ходя в Верховную Раду в 2014 году.

Михаил Кононович: Судя по логике, выдвиженец, открыто поддерживаемый РФ, – Медведчук – помогает режиму легитимизировать выборы. Так же, как Вилкул и Мураев.

Другого варианта коммунистам заявить о себе пока нет. Или выдвижение, или акт самосожжения привлечет внимание к проблемам и репрессиям против коммунистов на Украине, мы выбрали первое.

«ПолитНавигатор»: Если КПУ во времена президентства Виктора Януковича не претил союз с олигархической Партией регионов. почему сейчас вы не договорились с одним из осколков «Оппоблока» о выдвижении единого кандидата, чтобы не дробить голоса?

Михаил Кононович: Медведчук, Мураев, Вилкул – вот главные персонажи, которые и распылители голоса Юго-Востока, а не КПУ. Мы заявляли сразу, что ради спасения Украины и чтобы вырвать ее из фашистских лап, отбросив амбиции, мы готовы к переговорам по всем вопросам. Они пересрались даже между собой внутри, что о нас говорить.

«ПолитНавигатор»: Ты упомянул, что положение режима поменялось после 2014 года. Я правильно понял, что, по мере уменьшения поддержки в обществе, уменьшилась и возможность творить беззаконие?

Михаил Кононович: Как показала практика и реальный ход событий, не было никаких спонтанных нападений на коммунистов со стороны праворадикалов – это все спланированные действия режима и СБУ.

Симоненко за последние 4 года объездил все форумы европейских левых, и в Европе знают о нашем положении, и они не раз указывали режиму о положении коммунистов.

У режима и СБУ новые вызовы, и фокус внимания режима сместился на удержание власти и выборы. Юля и Коломойский – большие вызовы для режима, чем мы.

Тем не менее, из последних действий СБУ – нам не дали провести годовщину Переяславской рады – и в Киеве, и по регионам. Жестко. Всех организаторов повызывали на допросы. С вечера и утром на 9 утра. Пугали, кого как, по обстоятельствам. Всего человек 60.

«ПолитНавигатор»: Чем недовольно общество? Как это проявляется в Киеве? Почему при этом социология показывает в лидерах все равно просто другие сорта бандеровских партий?

Михаил Кононович: У нас народ – это что-то. У власти Янукович – все за Партию регионов и против НАТО. При власти Порошенко – все за НАТО и против РФ.

Сейчас очень тяжелая экономическое положение – это просто катастрофа. Люди нищенствуют. Они ждут мессию. Коммуналку практически никто не платит как в 90-е.

Хлеб 15 гривен, отопление двушки-хрущевки – 2500 при пенсии ветерана труда, как у моей мамы, – 1490 гривен.

Недовольных очень много, но люди не знают, как изменить ситуацию. Нужно радикально менять власть, тогда поменять эфир зомбоящиков, и через год мнение изменится. Потому и случился переворот в 14-м, – они знали, что выборами ситуацию не изменить. И мы понимаем, что выборами ситуацию не изменить, – просто другого варианта сейчас нет.

«ПолитНавигатор»: Вообще-то, еще при Януковиче националистическая «Свобода» смогла провести в Верховную Раду мажоритарщиков по Киеву. И уже тогда социологи назвали Киев «русскоязычным Львовом» – по маркерам отношения к НАТО, второму государственному языку и т.п.

Михаил Кононович: Все знают, что «Свободу» протащили «регионалы» (Ахметова), чтобы нацисты нападали на коммунистов и на нашу историю (9 мая и т.д.), устраивали шоу в Верховной Раде и отвлекали внимание. Второе: в БЮТ был Рух, УНА-УНСО и другие отморозки, «Свободой» они боролись с БЮТ.

Я из Западной Украины, из Луцка, в Киеве живу 5 лет. И я в шоке от этого города. У нас на Западной Украине русский язык – это маркер своего – распознавание «свой-чужой». В Киеве это не работает, тут оголтелые мещане, где уровень жизни выше, чем по Украине. И поэтому они уверовали, как и галичане, в свою украинскую исключительность.

«ПолитНавигатор»: Кстати, насчет Западной Украины. Она окончательно потеряна, или вменяемых людей там может быть немало, если, как сказано выше было, переключить рубильник на ТВ?

Михаил Кононович: Волынь, особенно север, приграничные районы с Белоруссией – на 60% наши. Закарпатье – тоже наши. И наших людей на Западной Украине очень много, и бросить их – преступление. Нужно сменить положение рубильника и власть хотя бы на год.

А Галичина никогда не была нашей и не будет. 900 лет вне славянского мира дали о себе знать.

«ПолитНавигатор»: Кстати, нет ли претензий к тем, кто во время Януковича был на хлебных местах – Калетники – а сегодня никакой публичной борьбы от лица КПУ предпочитают не вести?

Михаил Кононович: Калетники и другие (Кравченко – Донецкий обком, Храпов -Днепропетровск, Самойлик – Херсон, Присяжнюк – глава Комсомола,Зубчевский -Запорожье) и другие из-за животного страха сбежали еще в 2014 году. Кстати, они и голосовали за Турчинова в Верховной Раде.

«ПолитНавигатор»: А что можно сказать о левом движении Украины – в нынешних условиях репрессий есть какой-то приток новых людей, пополнение, или все тотально запуганы, и кроме стариков никого не осталось?

Михаил Кононович: Молодежь есть, и много. Но все на работах или вообще на заработках – нужно кормить свои семьи. Но людей много запуганных.

Кстати, когда собирали деньги на залог Петра Симоненко в ЦИК, тысячи человек перечисляли деньги, и это есть в ЦИК. Сотни тихонько подходили и давали чеки о перечислении на наш счет – те, о которых я даже и подумать не мог.

Все структуры сохранены полностью – пусть и не в тех объемах. И это подтвердит Минюст, ибо отчеты в НАБУ сдают все регионы.

«ПолитНавигатор»: Ты ведь еще и представитель Белорусской общины Луцка. Как считаешь, почему забкусовал проект Союзного государства, чему противится Александр Лукашенко? Почему он не хочет идти на воссоединение с Россией?

Михаил Кононович: РФ действуют как всегда грубо и нагло. «Ты – никто», «делай, как я сказал», – «мы лучше знаем, что тебе нужно». Так же, как и на Украине, между прочим.

Поглотить Беларусь и все раздерибанить. Лукашенко боится русских олигархов-бояр. Хотя люди и не против, но слишком агрессивно и топорно.

Чем ответила РФ на Майдан США в Киеве? Топорной войной. Почему нет майдана пророссийского в Киеве?

«ПолитНавигатор»: А кто будет делать пророссийский Майдан, если все украинские политики пошли на соглашательство с майданщиками? Кто не пошел – были в окопах в Донбассе.

Михаил Кононович: РФ сделала ставку на Медведчука, ему и флаг в руки.

«ПолитНавигатор»: И как возможен «пророссийский Майдан» после того, как Украина управляется из посольства США?

Михаил Кононович: Так же, как делали они в 14-м. Бабло в сумках. Майдан засыпали просто баксами. Если сыпать, как америкосы, – то 100% – да. У них можно многому поучиться.