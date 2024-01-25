Чем раньше помашем ядерной дубинкой, тем быстрее сдуется Запад – Казаков

Запад начнет считаться с Россией только на вершине «лестницы эскалации», когда до обмена ядерными ударами останется одна ступенька. Поэтому имеет смысл сократить восхождение вверх, и, как минимум, возобновить ядерные испытания.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал политолог, экс-советник главы ДНР Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поддерживаю идею Сергея Караганова. Только все обратили внимание на «маленький ядерный удар по польскому городу», а это, на самом деле, в конце статьи. Основная его идея заключается в том, что есть общеизвестная и нам, и на Западе лестница эскалации, по которой мы довольно медленно взбираемся, ступенька за ступенькой. Он предложил перепрыгнуть через пару ступенек, чтобы оказаться ближе к верхней площадке. А мы еще даже не использовали испытание ядерного оружия», – отметил он.

Эксперт напомнил, что политолог и экономист Сергей Караганов высказал идею о том, что локальное применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы. Фактически, он предложил сделать профилактику ядерной войны, потому как само наличие ядерного оружия уже никого не останавливает, о чем говорит нынешний конфликт на Ближнем Востоке.

«Разумеется, такого рода конфликты продолжат распаковываться. Я с самого начала говорил, что специально военная операция запустит процесс разморозки замороженных конфликтов. И, собственно, это продолжается, ещё и до Кореи дойдёт. Тем не менее, хватает ума. Заметьте, Израиль даже не угрожает ядерным оружием. Он угрожает всем, чем может, но про ядерное оружие не говорит. Так же, как и Пакистан, и все остальные. И здесь ответственность лежит, прежде всего, на тех, у кого самый мощный и современный ядерный потенциал. Потому что мы не знаем, какие там ракеты, какие носители, в частности, у Израиля. Зато все знают, какие у нас. И ответственность, прежде всего, лежит на нас и на Соединённых штатах», – считает Казаков.

По его мнению, с началом СВО мир уже поделился, и нет смысла заботиться той мыслью, что в случае применения ядерного оружия кто-то отвернется от России.

«С начала специальной военной операции мир начал делиться на 2,5 части. Маленькая половинка делает вид, что они молчаливые привидения. А остальной мир разделился. И мировое большинство, скорее, на нашей стороне. По крайней мере, в части того, что они не вводят против нас санкции. Мир разделился на западный и внезападный. Внезападный сетевой альянс, скорее, поддерживает нас. Не то, чтобы голосованием на Генассамблее ООН, но по факту это так. Я даже не буду напоминать визиты нашего верховного в Объединённые арабские эмираты, Саудовскую Аравию в конце прошлого года. Я напомню его визит в Китай, например, на большую встречу, посвящённую «поясу и пути». Так что в этом противостоянии большинство встанет скорее за нашей спиной. И не обязательно, что оно подаёт нам боеприпасы»,- подчеркнул эксперт.

«Я не призываю применить ядерное оружие по польскому городу, и Караганов тоже не призывает это делать. Он говорит о том, что мы должны быстрее и очевидным образом для нашего противника пройти лестницу эскалации и остановиться на предпоследней ступеньке. Совершенно не обязательно перешагивать эту предпоследнюю ступеньку.

Пока что действует запрет на ядерное испытание. По-моему, это последнее, что осталось. И мы можем выйти из этого режима и испытать ядерное оружие там, где захотим», – уверен он.

Заодно, это позволит проверить состояние ядерного арсенала. Но и до этой предпоследней ступеньки есть много других.

«Перемещение ядерного тактического оружия в Белоруссии нормально встряхнуло мир. Хотя никто не собирается, пока во всяком случае, применять это тактическое ядерное оружие, которое находится в Белоруссии. Всем было сказано, что это в оборонительных целях. Ну, это неплохо. Мир встряхивает каждый раз, когда проходят испытания. Мы, например, межконтинентальные баллистические ракеты предполагаем испытывать 7-8 раз, хотя обычно мы это делали 1-2 раза в год, и все прекрасно понимают почему. И все знают, что такое наши новые межконтинентальные баллистические ракеты. Все знают, что такое «Сармат», например», – пояснил Казаков.