Чем семья Порошенко удивила на «молебне» с еретиками

24.08.2018, Киев, Михаил Рябов

Семья Петра Порошенко приняла участие в традиционном «молебне» по случаю «Дня независимости Украины» в Софийском соборе Киева, куда собрали не только представителя канонической Церкви – Киевского митрополита Онуфрия, но также раскольников, иудеев, греко-католиков и т.п.

Особенности «Молебна за Украину» в этом году «ПолитНавигатору» прокомментировал публицист Дмитрий Скворцов.

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«Единственное светлое пятно в этом мрачном и тоскливом действе – то, что предстоятель УПЦ (МП) в собственно молитве за Украину не участвовал. Митрополит Онуфрий обошёлся светским приветствием.

Дело в том, что совместная молитва с еретиками (каковыми взаимно считают себя православные, католики, включая униатов, протестанты, армянские миафизиты, не говоря уже об иудеях и мусульманах) строго запрещена апостольскими правилами, плоть до отлучения. Поэтому православный архипастырь не крестился, даже когда некоторые из вышеупомянутых товарищей упоминали Иисуса Христа (18 мин. 15 сек.).

Он, очевидно полагает, в что в их устах святое имя звучит как кощунство. Молитва же анафемы Денисенки (называющего себя «патриархом Филаретом») больше походила на длиннющую политическую речь на каком-нибудь митинге «Руха» 90-х, разве что с поправкой на «зовнишнього ворога» и скорое пришествие Томаса. Поэтому молился старый агент КГБ по бумажке.

Петро Алексеевич при этом сначала состроил благочестивую физиономию и даже по-католически сложил ручки (что, после «причащения» у грехо-католиков не удивительно). Но речуга «Филарета» настолько затянулась, что «гаранту» пришлось несколько раз более чем выразительно посмотреть на часы вслед за допущенным в православный храм раввином (9 мин. 03 сек.).

Глава украинских униатов Шевчук закатил не менее политически мотивированную молитву, чем «Филарэт». Но хотя бы научил последнего краткости и, главное, тому, что надо, вообще-то к алтарю поворачиваться в храме, обращаясь к Богу, а не разрываться между Христом и Порошенкой.

А, ну ещё один положительный момент: пэрша лэди «пришла к Богу» с покрытой головой, а не так как на недавний «Хресний хід», куда вырядилась, словно на подиум. Дай Бог, чтобы положительная динамика сохранялась. Может, верующей станет», – резюмировал Скворцов.