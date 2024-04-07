«Чем сильнее Байден ругает Путина, тем меньше нам «допомоги» – экс-посол Украины в США

Откладывая раз за разом вопрос рассмотрения военной и финансовой помощи Киеву, американцы ведут «циничную кровавую игру» на украинских жертвах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Опять началась игра, уже он обещал (спикер палаты представителей Майк Джонсон – ред.), что якобы 9 апреля, после того, как они вернутся с очередных каникул, он какой-то закон поставит, теперь он говорит, что какие-то задержки появились, и мы это поставим в середине апреля. А 22 апреля они опять идут на перерыв, и всё затягивается. И теперь никто буквально, ни Байден, который уже дважды встречался с Джонсоном, ни ведущие сенаторы, тем более украинские политики вообще бессильны что-то здесь сделать. Он [Джонсон] полностью выполняет инструкции Трампа, и это циничная кровавая игра на украинских жертвах, на наших несчастьях. Потому что крайне необходимая нам помощь не предоставляется», – жаловался Щербак.

Он выразил «огромное разочарование политикой США».

«С одной стороны, есть фактор Байдена, который провозгласил стратегию невмешательства в войну, ни один американский военный не должен принимать участие, он провозгласил стратегию нераздражения России, осторожной, капельной помощи Украине, чтобы не вызывать эскалацию российских боевых действий. Чем больше применяет Байден ругательных слов в адрес Путина – уже назвал Путина «сукин сын» и «мясник». Ужасные обиды от президента огромной мировой страны, обижает того параноика Путина, но чем больше он применяет таких слов, тем меньше действенной помощи получает Украина», – сокрушался экс-посол.