Чем торчку хвалиться перед Госдепом?

Смена года, как известно, – время подведения итогов и нового планирования. И в семьях, и в организациях, и в марионеточных шарашках типа киевского режима. Последний дополз до НГ с разными показателями по разным направлениям своей людоедской деятельности. В военной сфере гордиться нечем, ибо в ожидании пенделя от РФ, кроме воплей «Рятуйте!», обращенных к Западу, и мобилизационных дерганий по созданию тотального «мясного фольксштурма», от наркофюрера ничего не наблюдаемо.

В экономической – глубочайший кризис, обнищание народа, стагнация. В культурной и образовательной – ну здесь он может хвастануть, что окна Овертона распахнул уже почти настежь, с торчащими из них тошнотворными извращенцами, а также нацистами, уничтожающими все русское. Если же говорить о войне, затеянной против Православной Церкви, то тут ему еще далековато до полной победы. Хотя кое-какими промежуточными итогами похвалиться перед своими заокеанскими паханами может. К примеру, тем, что перенес госпраздник Рождества с 7 января на 25 декабря. В угоду петрушечной структуре ПЦУ, созданной с целью уничтожения канонической УПЦ Московского патриархата. И в рамках стратегии по соединению с униатами (УГКЦ), передачи нового двугорбого верблюда в лапы Ватикана и последующего слияния всех религий под властью грядущего антихриста.

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Перенос производился со следующей аргументацией. Мол, во-первых, 7 января Рождество празднует РПЦ – Церковь «страны-агрессора», а, следовательно, и ее «агенты» (многомиллионная УПЦ); во-вторых, в декабре отмечает весь «просвещенный» Запад; в-третьих, только 25 декабря является аутентичной датой, поскольку так повелось с первых веков христианства.

Вся эта дешевка, рассчитанная на малограмотных в церковных вопросах обывателей (увы, таковых большинство), как дым, мгновенно развевается простыми, но от этого не менее весомыми доводами. Вроде тех, что любой адекватный человек, а уж тем более верующий, отлично осознает, что мантры властей по поводу «ФСБ-шников в рясах» – натуральная чушь собачья. Даже если она прошивает мозги громадян, не знающих ни единой молитвы, но по зову укрогеббельсов считающих себя вправе навязывать церковным людям свои бредовые идефиксы.

Что же касается «просвещенного» Запада, то он уже давно стал инкубатором жутчайших пороков, безбожия и сатанизма. Там вымарана христианская сущность величайшего Праздника – из официальной политики, идеологии, концепций государственного развития, из всего. Даже из католической и многих прочих конфессий, которые внешне остаются христианскими, а глубинно ведутся своими архипастырями в услужение врагу рода человеческого. Как с тем же Ватиканом, который совсем недавно публично одобрил гей-браки. Кстати, недавно на YouTube выложили весьма характерные в данном смысле кадры. Показали рождественскую «службу» в одной из старинных кирх. Перед алтарем была устроена кафешка с полками, полными закуси и бухла, и со столами, за коими развалились «прихожане» – гогочущие мужики и бабы. Они пили, жрали и ржали по поводу того, как им понравилось на данном «богослужении»… Такие правила нынче на «просвещенном Западе», которому так усиленно бьет поклоны клоун с Банковой.

Ну а насчет исторической даты – то РПЦ и УПЦ, равно как и Иерусалимская Церковь на Святой Земле, где исполнил Свое земное служение Христос, празднуют Рождество Господа именно 25 декабря. Только не по григорианскому, а по юлианскому календарю. Светский григорианский в России был введен в 1918 году большевиками, ненавидевшими Церковь и предпринимавшими все усилия к ее разрушению. Но церковное летоисчисление осталось старым. Каноническим. Теперь же укродекоммунизаторы решили прибегнуть к тем же методам и с теми же целями.

Нужно сказать, что пропаганда свое дело сделала. 25 декабря и в СМИ, и в пабликах прокатилась волна «рождественских» поздравлений и пожеланий, перемежаемая восторгами по поводу отрыва от «московских попов». Бросавшие в воздух чепчики укро-«христиане» клеймили «рашку» и подпрыгивали до потолка в эйфории самостийной религиозности. Даже в домовых чатах, где соседушки клепали желто-блакитные «витання», а потом с подозрением обижались, если им кто-либо не отвечал…

Год начался с того, что хунта, отобрав у УПЦ Успенский и Трапезный соборы в Верхней Киево-Печерской лавре, незаконно разорвала договор аренды и на Нижнюю, где находятся пещеры святых преподобных отцов Печерских, храмы и монашеские кельи. И начала изгонять из нее братию и священников, в том числе, высшее архиерейство. Под домашний арест был взят настоятель КПЛ митрополит Павел, во многом усилиями которого великий монастырь был воздвигнут из руин.

Потом спровоцированные властями разные сатанинские «активисты» стали осаждать богослужения и молебны, оскорбляя их участников, глумясь над святостью и кощунствуя. Монахи и миряне держали оборону в мирных молитвенных стояниях, в любую погоду, днем и ночью. К сожалению, тогда своего четкого слова в защиту верующих и Церкви не сказало священноначалие, не позвало люд православный на противоборство с безбожной властью. Наоборот, возносились молитвы о ней и о «воинстве украинском», в том числе, и предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием. В результате минкульт и подчиненный ему заповедник-арендодатель добились своего.

И сам м. Онуфрий, и структуры священноначалия, находившиеся в КПЛ, вынуждены были перебраться в другой монастырь. Сейчас в обители осталась только монахи, категорически отказавшиеся уходить. Их постоянно терроризируют СБУ и полиция, не позволяя даже передавать передавать им продукты. А деятели из минкульта тем временем запретили доступ в лавру паломникам и нацелились на торговлю в Европе великими святынями – мощами преподобных отцов Печерских. Что неудивительно: ведь для уродов из «властей и воинства» это всего лишь «музейные экспонаты»…

Одновременно по всему Недорейху шли рейдерские насильственные захваты монастырей и приходов. Отобрали, с избиениями и применением слезоточивого газа, кафедральные соборы в Хмельницком, Каменце-Подольском, Белой Церкви, Тернополе, Черновцах и др. городах. Выгнали верующих и передали ПЦУ единственный собор УПЦ во Львове, а второй храм сломали бульдозером. Больше в рассаднике бандеровщины православных храмов нет…

Один из ужасающих недавних эпизодов – погром озверевшими маргиналами в форме ВСУ и полицаями монастыря в Черкассах. Там защитники обители получили различные переломы и увечья, а местный священник, протоиерей Сергий получил тяжелые травмы головы (теперь ему необходимо сделать несколько операций по вживлению титановых пластин).

Всего же с 2022 по 2023 гг. незаконно было захвачено и передано в ПЦУ 600 приходов (а всего после госпереворота – 2014 эта цифра достигла почти 1300 приходов из 12 000 действующих в УПЦ).

Кроме нападений на храмы, сатанинская властная кодла практиковала и практикует аресты всех несогласных с ее политикой священнослужителей, в том числе, и архиереев. Под разными надуманными предлогами были арестованы митрополиты Ионафан, Иоасаф, Феодосий и, как мы уже говорили, настоятель КПЛ митрополит Павел. А всем известного «отца 500 сирот», настоятеля Банченского монастыря митрополита Лонгина «пидозрами», обысками и угрозами довели до обострения тяжелой болезни, в результате чего он попал в клинику. 9 ноября 2023 года в Свято-Вознесенский Банченский монастырь Черновицкой области заявились силовики с автоматами. Оцепили его и начали обыск, ссылаясь на якобы необходимость проведения «мероприятий по безопасности». Перепугали детей-сирот (500 деток, среди которых 185 инвалидов). После этого архипастырь записал видеообращение, где призвал мировое сообщество оградить украинских православных от беззакония. И попросил людей не покидать обитель, даже если с ним что-нибудь случится, не оставлять детей и монахов без поддержки.

Вскоре после этого был отравлен и скончался один из его адвокатов, Валентин Сухарь. Второго юриста арестовали. Сам владыка из-за судов лишён возможности заниматься лечением – он тяжело болен и, кроме того, во времена преследований перенёс несколько инсультов. Инкриминируется м. Лонгину то, что во время Божественных литургий он «пренебрежительно высказывался» по поводу раскольнической «Православной Церкви Украины» (ПЦУ), называя ее «церковью антихриста» и «сатанинской».

А дальше ему не дали покоя и на лечении. 26 декабря в Киеве, во время переезда из одной клиники в другую, владыку задержал патруль полицаев и военкоматчиков, после чего у него случился сердечный приступ…

Совсем недавний факт – захват православного храма в городе Ладыжине Винницкой области, который произошел 28 декабря. Увы, но скорого прекращения подобных преступлений пока не предвидится. Даже наоборот. Ведь после запрета Верховной Радой УПЦ враги Церкви стали действовать еще более нагло и безнаказанно. Так что, получается, у торчка с Банковой имеются поводы слать заокеанским пупенмейстерам хвалебные рапорты о своих кощунствах…

Вот что по этому поводу говорят наши давние респонденты, прихожане Киево-Печерской лавры Олег и Николай.

Олег:

«Я не снимаю вины за происходящее с той части нашего священноначалия, которая упустила момент обратиться к многомиллионной пастве, позвать ее на мирное противостояние. Тем более что все это прописано в основах социальной политики Матери-Церкви, РПЦ. Если бы зеленковская свора увидела миллионы или хотя сотни тысяч верных УПЦ, пришедших к ее офису, она бы, извините, обделалась мгновенно. Как в 2016 году Порошенко и его камарилья, которые смылись из Киева, испугавшись многотысячного Крестного хода в день Крещения Руси. Но нет, нашему архиерейству понадобилось проводить Феофаниевский собор и фактически отрекаться от РПЦ. Вот и пожинаем результаты…».

Николай:

«Храмы, захваченные раскольниками, пустуют, но проамериканскую банду это не смущает. Поскольку для нее ведь не храмы главное, а уничтожение Православия… Вы знаете, я всегда осторожно относился к критике архиереев, поскольку понимаю, в какой тяжелой ситуации они оказались. Но в данном случае вынужден согласиться с Олегом: здесь есть доля их вины. Некоторые из них продолжают облизывать «власть и воинство». Хотя, вы знаете, все чаще звучат голоса священнослужителей, в том числе и епископов, что верующие УПЦ не должны воевать. Ведь хунта даже капелланами не разрешила им быть, чтобы окормлять свою паству в окопах. Так за что же там гибнуть тогда? К тому же, вероятно, в качестве мести, властьпредержащие уже планируют и священников УПЦ гнать на фронт, это вообще беспрецедентно. Впрочем, чему удивляться, ведь война против УПЦ ведется комплексно. Во взаимосвязи с запретом всего русского, сносом памятников, переименованиями улиц и т. д. Потому что русская Церковь и русская культура взаимосвязаны, и они стоят сатанистам поперек горла».

Олег добавляет:

«Теперь вот еще и Рада легализовала марихуану – значит, враги Церкви и всего русского будут «торчать» и еще более наглеть, творя свои бесчинства. Не сомневаюсь, что это сделано именно с целью их дополнительной демонизации. А наши епископы снова выказывают свое «фе» Московскому патриархату. Возмутились тут недавно, что их фото опубликовали в церковном как календаре на будущий год. А потом поехали в Иерусалим и там стали показывать этот календарь, чтобы пройти служить в Храм Гроба Господня, потому что туда раскольников не пускают...».

Николай:

«Уже пошла «обратка», недавно в Киевской области сожгли 2 храма ПЦУ. Я считаю, что такие методы неприемлемы даже в борьбе с раскольниками. Но породили их сами раскольники и те, кто их крышует. И получается, Зеленский может докладывать Госдепу, что уничтожение украинцев руками украинцев проходит успешно. К сожалению…».